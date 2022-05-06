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القاهرة في الجمعة 6 مايو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /695873/الأوقاف-تزف-بشرى-سارة-للمواطنين-المساجد-تفتح-أبوابها-من-جديد

زفت وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، بشرى سارة للمواطنين، حيث تقرر عودة العمل بنظام فتح المساجد لحالتها الطبيبعة، واستقبال المصليين على مدار اليوم بأكلمه، وتعميرها بالدروس الدينية والمقارئ القرآنية، كذلك السماح بزيارة المقامات والأضرحة في غير أوقات الصلاة.

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فتح ساحة مسجد الحسين

وعلى ضوء ذلك، قررت الأوقاف فتح ساحة مسجد الإمام الحسين على مدار اليوم، ابتداءًا من يوم الأحد الموافق 8 أبريل 2022، وفق التعليمات المنظمة التي اتخذتها الوزارة في هذا الشأن.

وفي وقت سابق، صرّح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أنه سيتم الإعلان عن قرار فتح المقامات والأضرحة عند إقرار لجنة إدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية بمجلس الوزراء، لعودة فتح المقامات والأضرحة.

وأضاف وزير الأوقاف عبر حسابة الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «سيتم عرض ذلك على اللجنة في أقرب اجتماع لها بإذن الله تعالى».

ضوابط الدروس الدينية

قررت وزارة الأوقاف، استمرار درس العصر وخاطرة العشاء بالمساجد، بعد انتهاء شهر رمضان الكريم، وكذلك دروس الواعظات بعد صلاة الظهر، بالمساجد الكبيرة والجامعة والتي ستحددها مديريات الأوقاف، مع الالتزام بضوابط أداء الدروس الدينية.

المساجد الكبرى

قررت وزارة الأوقاف أن يكون درس العصر يوميًا من الأحد للخميس، في المساجد الكبرى التي يوجد بها إمامان أو اكثر، بينما خاطرة العشاء من الأحد للأربعاء، وتكون درس الواعظات والمحفظات عقب صلاة الظهر، وفق الخطة التي تضعها كل مديرية وتعتمدها من القطاع الديني.

المساجد الصغيرة

وأوضحت الوزارة أن المساجد التي يوجد بها إمام واحد، يكون درس العصر ثلاثة أيام في الأسبوع، هي الأحد، الثلاثاء والخميس، بينما خاطرة العشاء أيام الإثنين، الثلاثاء والأربعاء.

ويأتي ذلك في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعمارة بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى، وتوفير الجو الروحي الملائم لجميع المصريين، وبناءً على ما عرضه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في هذا الشأن، وموافقته على ما تم عرضه.