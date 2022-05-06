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القاهرة في الجمعة 6 مايو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /695864/تاريخ-مواجهات-بيراميدز-وسموحة-قبل-مباراة-اليوم

يستعد فريق بيراميدز لمباراته اليوم الجمعة، أمام نظيره سموحة، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً اليوم الجمعة، على استاد الإسكندرية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تاريخ المواجهات

التقي الفريقين من قبل في 7 مباريات ، 6 منها في بطولة الدوري ومواجهة وحيدة في كأس مصر.

فيما أستطاع فريق سموحة فى تحقيق الفوز بمباراة واحدة فقط، بينما فاز بيراميدز في 3 مباريات، ، وحضر التعادل فى 3 مواجهات.

نتيجة مباراة بيراميدز ضد الأهلي فى الدوري

حقق الأهلي الفوز على نظيره بيراميدز بنتيجة 3/0 "الأهلي وي السلام"، ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر من الدوري المصري الممتاز

وبدأ النادي الأهلي بستحاز نسبياً على بيراميدز ولكن دون تشكيل أي خطورة على مرمى الفريق السماوي، ليدخل بيراميدز اللقاء وهدد مرمى النادي الأهلي في أكثر من كرة أخطرها فرصة إبراهيم عادل بعدما راوغ محمد عبد المنعم ووضعها على يمين المرمى بقليل.

في المقابل حاول الأهلي تنظيم هجمات عن طريق أحمد عبد القادر وأفشة ولكن نجحو لاعب يبيراميدز في إبعاد أي خطورة عن مرماهم .

لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين.

الأهلي ضد بيراميدز

وفي الشوط الثاني أختلف الأمر وبدأ الأهلي في تهديد مرمى بيراميدز بقوة وسجل هدف سريعاً عن طريق محمد مجدي أفشة في الدقيقة 47. وأحرز أفشة الهدف بعد خطأ من عبد الله السعيد بتمرير الكرة بشكل خطأ، لينفرد اللاعب بشريف إكرامي ويضعها في الشباك.

انتهت أحداث مباراة بيراميدز والبنك الأهلي

انتهت أحداث مباراة بيراميدز والبنك الأهلي، بنتيجة هدف دون رد لصالصح الفريق السماوي، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

سجل رمضان صبحي هدف الفوز في المباراة في الدقيقة الحادية والثماناون من عمر المباارة، من خلال كرة عرضية من دونجا من الطرف الأيمن لصالح بيراميدز شتتها أحمد ياسين بشكل خاطيء لتصل إلى رمضان صبحي الذي تبادل الكرة مع عبد الله السعيد وسدد كرة بالقدم اليسرى داخل الشباك.

هدد بيراميدز مرمى البنك الأهلي في الدقائق الأولى عن طريق فاجري، من خلال تمريرة سحرية من عبد الله السعيد إلى فاجري لاكاي مهاجم بيراميدز الذي سدد كرة رائعة من يمين منطقة الجزاء لصالح براميدز لكنها ارتدت من القائم الأيمن لمرمى فريق البنك الأهلي.