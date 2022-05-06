انت الان تتابع تفاصيل خبر القوى العاملة: تعيين 441 منهم 9 "قادرون باختلاف" بدمياط حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 6 مايو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /695871/القوى-العاملة-تعيين-441-منهم-9-قادرون-باختلاف-بدمياط

أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، علي قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة دمياط بتعيين 441 شاباً، منهم 9 شباب قادرون باختلاف في منشآت القطاع الخاص والاستثمارى.

دوت الخليج

ويأتي ذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من مكاتب التشغيل ، وبلغ المسجلين بها 707 شاباً، كما تم استخراج 305 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة، بالإضافة إلي توفير 52 فرصة عمل .

تعيين 441 منهم 9 "قادرون باختلاف" بدمياط

وأضاف سعفان، أن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 214 منشأة بنظام الدوري والحملات ، والإعادة على 83 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 25 محضراً، وعمل 21 حملة تفتيشية.

وأشار إلي أنه فى مجال التدريب المهني تم بدء دورة تدريبية بمركز التدريب المهنى بدمياط الجديدة على مهنة التفصيل والحياكة لـ 15 متدربة ، ودورة اخرى بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة بقرية أبو عياد الوسطانى بمركز كفر سعد على مهنة التفصيل والحياكة لـ 9 متدربات .

ومن جانبها، أكدت منى الاطروش مدير المديرية، أنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية خلال شهر أبريل الماضي بالتفتيش على 268 منشأة، وإعادة التفتيش على 142 منشأة أخري، وأسفر التفتيش عن تحرير 38 محضراً للمنشآت المخالفة، وعمل 14 مذكرة غلق إداري، وعمل 5 ندوات توعية، بالإضافة إلي تلقى 11 شكوى وتم إتخاذ إجراء قانوني حيال4 شكاوى منهم، واستيفاء شكوى منها، و7 شكاوى مازالت تحت البحث والدراسة .

و فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة صحياً وإجتماعياً حيث قامت المديرية بدء صرف منحتى عيد الفطر المبارك وعيد العمال لـ 1427 عاملاً مسجلاً بإجمالى مليون و 427 ألف جنيه ، أما فى مجال علاقات العمل تلقت المديرية 7 شكاوى عمالية تم تسوية 4 شكاوى منها ودياً ، وتبقى 3 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة .

و في مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، تابعت المديرية التفتيش على 268 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.