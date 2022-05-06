«الأوقاف» تعيد فتح المساجد والمقارئ وزيارة الأضرحة من الأحد

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 6 مايو 2022 10:26 صباحاً - أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إعادة فتح المساجد بشكل طبيعي اعتبارا من الأحد القادم.

وقال إنه تقرر إعادة فتح المساجد وعودتها إلى حالتها الطبيعية وعمارتها بالدروس والمقارئ القرآنية، والسماح بزيارة المقامات والأضرحة في غير أوقات الصلاة اعتبارا من الأحد أيضا، مضيفا أنه تقرر كذلك فتح ساحة مسجد الإمام الحسين على مدار اليوم وفق التعليمات المنظمة التي ستعممها الوزارة في هذا الشأن.

وذكر الوزير أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي، ظهر اليوم الجمعة، للإعلان عن التفاصيل الكاملة وشرح آليات عودة عمل المساجد فتحا وغلقا، وتنظيم زيارة الأضرحة والمقامات.