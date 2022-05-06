محافظ دمياط تتابع آخر استعدادات انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الثانى غدا

جدة - نرمين السيد - تواصلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط مع الدكتور خالد خلف مدير مديرية التربية والتعليم، للاطمئنان على آخر الاستعدادات لإنطلاق امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام 2022/2021 والتى ستبدأ غدا السبت الموافق 7 مايو وحتى 12 مايو لصفوف النقل ومن 14 مايو وحتى 19 مايو للشهادة الإعدادية.





وأصدرت محافظ دمياط عددا من التوجيهات جاء أهمها التأكد من جاهزية جميع اللجان بكل المدارس، ورفع درجة الاستعداد لتوفير مناخ ملائم للطلاب لاداء الامتحانات بسهولة ويسر، وذلك تحت مظلة من التدابير الوقائية والإحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية.. وأكد مدير مديرية التربية والتعليم أن جميع المدارس قد التزمت بالخريطة الزمنية للانتهاء من جميع المناهج بكل مادة، مشيرا إلى أنه تم التأكيد على موجهى المواد بوضع امتحانات فى مستوى الطالب المتوسط. كما لفت إلى أنه وتنفيذا لتوجيهات محافظ دمياط فقد تم التأكيد على تفعيل غرف عمليات بالإدارات التعليمية يتم ربطها بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية لرصد أى مشكلة والتعامل معها فورا، والتنبيه على وجود امتحانات تخلفات للطلاب الذين لديهم عذر تم قبوله من قبل مدير المدرسة ومدير عام الإدارة للشهادة الإعدادية بالفصل الدراسى الأول.

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