افتتاح 30 مشروعا خدميا خلال احتفالات دمياط بعيدها القومى

جدة - نرمين السيد - وأكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط فى بيان اليوم الجمعة أنه تزامنا مع الاحتفال بالعيد القومى للمحافظة واستكمالا لمسيرة التنمية الشاملة التى شهدتها المحافظة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى لتطوير جميع الخدمات ورفع كفاءتها بجميع المناطق، سيتم افتتاح 30 مشروعا خدميا خلال احتفالات المحافظ بالعيد القومى.
وأوضحت الدكتورة منال أن المشروعات تشمل افتتاح 7 مدارس وكذلك 6 مشروعات فى مجال التنسيق الحضارى، و4 مشروعات فى مجال الصحة، و4 مشروعات فى مجال الإسكان، أما فى المجال التكنولوجى فسيتم افتتاح 3 مشروعات، و5 مشروعات فى مجال الشباب والرياضة، ومشروع فى قطاع التموين.
يشار إلى أن ذكرى العيد القومى لمحافظة دمياط، فى 8 مايو من كل عام.
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