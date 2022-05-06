نشاط الرئيس فى أسبوع.. يهنئ الزعماء العرب بعيد الفطر ويلتقى أبناء الشهداء

جدة - نرمين السيد - الرئيس السيسى يتلقى اتصالا هاتفيا من سلطان عمان

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، السبت الماضى، اتصالا هاتفيا من جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عمان.

وتوجه السلطان العمانى بالتهنئة للرئيس بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنيا لمصر وشعبها دوام التقدم والازدهار.



وأعرب الرئيس السيسى عن خالص شكره وامتنانه لشقيقه جلالة السلطان هيثم بن طارق، متمنيا له للشعب العمانى الشقيق كل الخير والتقدم والاستقرار.

الرئيس السيسى يجرى اتصالا هاتفيا مع ملك البحرين

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، السبت الماضى، اتصالا هاتفيا بجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، للتهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، معربا عن خالص تمنياته للبحرين قيادة وشعبا، بكل الخير والاستقرار والتقدم.



وبادل ملك البحرين، الرئيس السيسى التهنئة بهذه المناسبة داعيا الله العلى القدير أن يعيدها على البلدين والأمتين العربية والإسلامية بكل خير وسلام.

الرئيس السيسى يجرى اتصالا هاتفيا مع ولى عهد أبو ظبى

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، السبت الماضى، اتصالا هاتفيا مع سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك للتهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنيا للإمارات الشقيقة والأمة العربية والإسلامية كل تقدم واستقرار.



وأعرب سمو الشيخ محمد بن زايد من جانبه عن الشكر والامتنان للرئيس على التهنئة الكريمة، متمنيا له ولمصر كل الازدهار والرخاء.

الرئيس السيسى يجرى اتصالًا هاتفيًا مع نظيره العراقى

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، السبت الماضى، اتصالا هاتفيا مع الرئيس العراقى برهم صالح، وهنأ السيسى خلال الاتصال الرئيس العراقى بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنيا للعراق الشقيق والأمة العربية والإسلامية الرخاء والأمن والاستقرار.



وأعرب الرئيس العراقى عن التقدير والامتنان للسيد الرئيس، وتمنياته بكل الخير والازدهار لمصر حكومة وشعبا.

الرئيس السيسى يجرى اتصالا هاتفيا مع ملك المملكة الأردنية الهاشمية

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، السبت الماضى، اتصالا هاتفيا مع جلالة الملك عبد الله الثانى بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، إذ أعرب عن خالص تهنئته بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنيا للشعب الأردنى الشقيق كل الخير والتقدم والرخاء.



وأعرب الملك الأردنى عن خالص تقديره على هذه التهنئة الكريمة من أخيه الرئيس السيسى، داعيا الله العلى القدير أن يعيد هذه المناسبة على مصر، قيادة وشعبا، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ مصر من كل سوء.

الرئيس السيسى يجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء العراقى

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى السبت الماضى، اتصالا هاتفيا مع مصطفى الكاظمى، رئيس الوزراء العراقى، إذ تقدم بالتهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، متمنيا للعراق وشعبها الشقيق كل الخير والازدهار.



وأعرب رئيس الوزراء العراقى عن خالص الامتنان لهذه اللفتة الأخوية متمنيا لمصر وشعبها دوام التقدم والرخاء.

الرئيس السيسى يجرى اتصالا هاتفيا مع أمير دولة قطر

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، السبت الماضى، اتصالا هاتفيا مع الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثانى أمير دولة قطر، وتم تبادل التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعين الله عز وجل أن يعيده على شعبى البلدين الشقيقين وكل الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.



كلمة الرئيس السيسى بمناسبة الاحتفال بعيد العمال

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، الأحد الماضى، التهئنة للمصريين بمناسبة الاحتفال بعيد العمال.

وألقى الرئيس السيسى كلمة قال فيها:

بسم الله الرحمن الرحيم

شعب مصر العظيم،

عاملات وعمال مصر الكرام فى كل ربوع الوطن،

السيدات والسادة،

بداية، يسعدنى أن أتوجه إليكم جميعا وإلى الأمة العربية والإسلامية بأسمى آيات التهانى، بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وعيد العمال أعادهما الله تعالى علينا، وعلى مصرنا الحبيبة، بالخير والسرور والرخاء، إن احتفالنا بعيد العمال اليوم هو فرصة حقيقية للوقوف على ما أحرزه عمال مصر الأوفياء من تقدم فى بناء الجمهورية الجديدة ومناسبة، لأن نستشرف معا مستقبل أبنائنا بروح جديدة مليئة بالأمل والعمل معا فبالعمل تبنى الأمم، وتقام الحضارات.

عاملات وعمال مصر الكرام،

لقد مر العالم خلال السنوات الأخيرة بأزمات متعددة لعل أبرزها أزمة جائحة فيروس "كورونا" ولا شك أن العمل تأثر كثيرا بتداعيات تلك الجائحة حيث فقد ملايين العمال فى العالم وظائفهم وظهرت أنماط جديدة من العمل تعتمد اعتمادا كليا على التكنولوجيا الحديثة وكان الرابح خلال تلك الفترة هو من أحسن الاستفادة من التطورات الرقمية الحديثة، وواكب سرعة وتيرتها ولذلك فقد أولينا اهتماما بالغا بالتحول الرقمى فى جميع مجالات الدولة، وكل خدماتها.

وعلى التوازى، فقد قمنا بتقديم الدعم والحماية الاجتماعية اللازمة، للفئات الأكثر احتياجا فقامت الدولة بتقديم المنح الاجتماعية النقدية، للعمالة غير المنتظمة فضلا عن تمكينهم اقتصاديا وتوفير فرص العمل المناسبة لهم والعمل على دمجهم بالقطاع الرسمى كما تم الوفاء بأجور العمالة المنتظمة بالشركات المتعثرة من خلال صندوق إعانات الطوارئ للعمال كما لم نتوانى فى دعم أصحاب الأعمال فأصدرنا حزمة من الإعفاءات والمزايا النقدية لتخفيف الأعباء عن كاهلهم حتى تجاوزنا جميعا تلك الأزمة على نحو أكثر صلابة وأشد بأسا وقد أشادت بتلك الإجراءات المنظمات والجهات الدولية والتى اعتبرت مصر من التجارب الدولية الرائدة فى هذا الشأن.

وبالإضافة إلى جائحة "كورونا"، فإن التطورات الأخيرة، التى تشهدها الساحة الدولية كان لها بالغ الأثر على الاقتصاد العالمى حيث تؤثر بشكل مباشر على حركة النمو الاقتصادى الدولى ولا شك أن مصر جزء من هذا العالم تتأثر بما يتأثر به، إيجابا وسلبا فكان لزاما علينا، أن نتخذ بعض القرارات الاحترازية، التى تهدف إلى حماية النظــام الاقتصادى المصرى مــن الاختــلال كما أن الإنجازات المتلاحقة والمشروعات العملاقة، التى تحققت فى مصر خلال السنوات السبع الماضية باتت سببا رئيسيا فى الصمود أمام التحديات والأزمات وكلها وبلا استثناء، استهدفت أولا وقبل أى شيء، تحسين جودة الحياة وتحقيق حياة كريمة لكل مواطن وللشعب المصرى بأكمله.

السيدات والسادة،

لقد أدرك المصريون على مر العصور والأزمان، قيمة العمل فعملوا بجد واجتهاد، جيلا بعد جيل فعلا شأنهم، وازدهرت حضارتهم، وسبقوا بذلك كل الأمم، ولا يخفى عليكم، أننا مقبلون على مرحلة مهمة من العمل والإنتاج للوصول إلى آفاق جديدة، لمستقبل وطننا الغالى وما يتطلبه ذلك من إسهامات عمال مصر لاســتكمال الطريـق الصحيـح الـذى بـدأناه فلقد كان الإنسان دائما، هو محور التنمية وركيزتها فعزمنا على الاستثمار فيه من خلال تنمية مهاراته، وقدراته المهنية والارتقاء بمستوى وعيه ومعرفته وقد حققت مصر إصلاحا ملحوظا فى منظومة التدريب المهنى والتعليم الفنى وفقا لمعايير الجودة العالمية وارتفعت فى ذلك مؤشراتنا الدولية.

كما وجهنا بالعمل على وصول الخدمات التدريبية إلى قرى مصر من خلال وحدات التدريب المتنقلة على مستوى الجمهورية تحت مظلة مبادرة "حياة كريمة" وذلك لتحسين مستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين وتوفير فرص العمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

شعب مصر الأبى،

لقد حظى الحق فى العمل، باهتمام بالغ من الدولة، من خلال تكثيف الجهود المبذولة للحد من ظاهرة البطالة ومن بينها التوسع فى المشروعات القومية الكبرى، وإنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتحفيز الشباب على البدء فى مشروعاتهم، وتصميم برامج تأهيلية وتدريبية للباحثين عن عمل، ولضمان تحقيق ذلك، فقد وجهت الحكومة بسرعة الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للتشغيل والتى تهدف إلى توفير فرص عمل جديدة للشباب وتحقيق نمو فى الوظائف يتماشى مع النمو الاقتصادى وهى الاستراتيجية التى ستتواءم، مع الواقع الجديد لسوق العمل وتتواكب مع المتغيرات الاقتصادية المفاجئة، والتحولات التكنولوجية الحديثة، والتعامل بفاعلية مع وظائف المستقبل.

كما أولت مصر اهتماما خاصا بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بأجهزة الدولة وهيئاتها العامة الاقتصادية والخدمية وعلى التوازى، فقد انتهى المجلس القومى للأجور إلى التوافق على تحديد الحد الأدنى للأجور، للعاملين بالقطاع الخاص لأول مرة فى مصر منذ العديد من السنوات، وعلى جانب آخر؛ فلقد أضحى جليا أن تمكين المرأة اقتصاديا وتعزيز مشاركتها فى سوق العمل يساعد على سرعة النمو الاقتصادى للبلاد ويعمل على زيادة الدخل القومى ويضاعف معدلات التنمية لذلك، فقد قامت الدولة، بالعديد من الإصلاحات الخاصة بالمرأة العاملة كما وجهت بضرورة وضع إطار داعم لتمكين المرأة فى سوق العمل ومساندتها للالتحاق بوظائف المستقبل وحمايتها فى أماكن العمل.

عاملات وعمال مصر الكرام،

بناة الأوطان باعثى الأمل صانعى مستقبل الأجيال القادمة أنتم الركيزة الصلبة لهذا المجتمع وسبيله الرئيسى للبقاء والاستمرار وقوته الدافعة نحو النمو والازدهار اعملوا وأحسنوا العمل وستجدوننى دائما إلى جانبكم منحازا لقضاياكم وداعما لحقوقكم.

وختاما، أجدد لكم عميق اعتزازى بكم وبعطائكم وعزيمتكم الصادقة كما أهنئكم جميعا بعيدكم وكل عام وأنتم بخير.

ودائما وأبدا تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر.

الرئيس السيسى يجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الجمهورية الجزائرية

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى الأحد الماضى، اتصالا هاتفيا مع الرئيس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية.

وقد تقدم الرئيس السيسى بالتهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، معربا عن خالص تمنياته للجزائر وشعبها الشقيق بدوام الاستقرار والتقدم.



وأعرب الرئيس الجزائرى عن خالص امتنانه لهذه اللفتة الأخوية، متمنيا لمصر حكومة وشعبا كل التوفيق والازدهار.

الرئيس السيسى يجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الجمهورية التونسية

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى الأحد الماضى، اتصالا هاتفيا مع الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية، إذ تم تبادل التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعين الله عز وجل أن يعيده على شعبى البلدين الشقيقين وكل الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

السيسى يجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس السيادة السودانى

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسىن، الأحد الماضى، اتصالا هاتفيا مع الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالى السودانى، وأعرب الرئيس عن خالص تهنئته بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنيا لشعب وحكومة السودان الشقيق كل الخير والتقدم والرخاء.



وأعرب الفريق أول عبد الفتاح البرهان عن خالص تقديره على هذه التهنئة الكريمة من أخيه السيد الرئيس، داعيا الله العلى القدير أن يعيد هذه المناسبة على مصر، قيادة وشعبا، وعلى الأمتين العربية والاسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ مصر من كل سوء.

الرئيس السيسى يؤدى صلاة عيد الفطر المبارك مع أبناء الشهداء

أدى الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح الإثنين الماضى صلاة عيد الفطر المبارك مع أبناء الشهداء بمسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس.

الرئيس السيسى يلتقى أبناء الشهداء بعد صلاة عيد الفطر المبارك

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، الإثنين الماضى، بعد صلاة عيد الفطر المبارك مع أبناء الشهداء.

الرئيس السيسى يتلقى اتصالا هاتفيا من أمير منطقة تبوك

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، الإثنين الماضى، اتصالا هاتفيا من الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة تبوك، وذلك للتهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعيا الله تعالى أن ينعم على البلدين الشقيقين بالخير والبركات.



وأعرب الرئيس عن تمنياته للمملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق كل الخير والتقدم والازدهار.

الرئيس السيسى يجرى اتصالا هاتفيا مع أمير دولة الكويت

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، الإثنين الماضى، اتصالا هاتفيا، مع الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت للتهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، معربا عن خالص تمنياته بالتقدم والازدهار للشقيقة الكويت.



وأعرب العاهل الكويتى عن امتنانه للتهنئة واللفتة الكريمة للرئيس متمنيا لمصر حكومة وشعبا كل سلام وأمن واستقرار.

الرئيس السيسى يجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الجمهورية الفرنسية

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى مساء الخميس الماضى اتصالا هاتفيا مع الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس توجه بالتهنئة للرئيس الفرنسى بمناسبة فوزه بالانتخابات الأخيرة، مؤكدا ما توليه مصر من أهمية خاصة نحو تعزيز علاقات التعاون الاستراتيجى مع فرنسا على مختلف الأصعدة، فضلا عن تعظيم التنسيق والتشاور مع الجانب الفرنسى خلال الفترة المقبلة بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، بما يساعد على صون الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط والقارة الإفريقية.



وأعرب الرئيس ماكرون عن شكره وتقديره للرئيس السيسى على التهنئة، مؤكدا حرصه الشخصى على تعزيز التواصل البناء والإيجابى مع السيد الرئيس لاستمرار التشاور والتنسيق المنتظم إزاء مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك وبحث المستجدات الإقليمية والدولية، فضلا عن التزام فرنسا بمواصلة تعزيز أطر التعاون المشترك مع مصر فى مختلف المجالات، ومساندة الجهود الحثيثة للسيد الرئيس لتحقيق التنمية الشاملة، إلى جانب دعم الدور الذى تقوم به مصر لصون السلم والأمن وترسيخ الاستقرار على المستويين الإقليمى والدولى.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الاتصال شهد التباحث حول مجمل موضوعات التعاون الثنائى بين البلدين الصديقين، حيث تم التوافق على دعم وتعزيز العلاقات الاستراتيجية بينهما على كافة المستويات.

كما تم تبادل الرؤى ووجهات النظر حيال الملفات الإقليمية والدولية، خاصة تطورات الأوضاع على الساحة الأوكرانية، بالإضافة إلى بحث سبل التعاون والتنسيق المشترك فى إطار استضافة مصر لقمة المناخ العالمية فى شرم الشيخ فى نوفمبر القادم، لاسيما فى ضوء الدور البارز لكل من مصر وفرنسا فى مجال قضايا البيئة والمناخ.