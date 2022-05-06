برودة ليلا وصباحا.. الأرصاد تكشف عن سبب انخفاض الحرارة (فيديو)

وأضافت غانم فى مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ الطقس خلال فترة النهار ربيعى مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على السواحل الشمالية وأغلب المحافظات المطلة على البحر المتوسط، وحار على جنوب البلاد.
وتابعت عضو المركز الإعلامى بهيئة الأرصاد الجوية: «خلال فترات الليل نشهد انخفاضا فى درجات الحرارة مع غياب أشعة الشمس، ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة على القاهرة فى الليلة المقبلة 17 درجة، وتكون الأجواء مائلة للبرودة على أغلب مناطق الجمهورية، وبخاصة فى الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر».
وأشارت، إلى نشاط الرياح على مدار اليوم سرعاته بين 30 و40 كم فى الساعة، ويساعد على الإحساس بالأجواء اللطيفة الربيعية خلال فترة النهار وباردة ليلا، لافتةً إلى أن غدا سيشهد ارتفاعا طفيفا فى درجات الحرارة لن نشعر به، لكن ذروة ارتفاعات درجات الحرارة ستكون يومى الأحد والإثنين ونعود إلى الأجواء الحارة خلال فترة النهار والمعتدلة واللطيفة فى الليل.
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