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القاهرة في الجمعة 6 مايو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - /695867/سفير-مصر-في-لشبونة--يلتقي-وزيرة-العلوم-و-التعليم-العالي-البرتغالية

دوت الخليج

سفير مصر في لشبونة يلتقي وزيرة العلوم و التعليم العالي البرتغالية

وذلك في إطار الترتيبات الخاصة بالمشاركة المصرية في فعاليات مؤتمر العلوم البرتغالي "2022 Encontro Ciência"، المقرر عقده في لشبونة خلال الفترة من ١٦ إلى ١٨ مايو ٢٠٢٢، حيث ستشارك فيه مصر باعتبارها ضيف شرف المؤتمر هذا العام.

تطرق اللقاء كذلك لمناقشة موضوعات التعاون الثنائي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين البلدين، فضلاً عن تناول آفاق تعزيز الاستفادة المصرية من البرامج العلمية التي يتبناها الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى مراجعة الإطار التعاقدي والإتفاقيات الثنائية الجاري التفاوض بشأنها لدعم التعاون الثنائي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

سفير مصر في بروكسل يشارك في اجتماع مع المسئولين البلجيكيين المعنيين باسترداد الآثار المصرية المهربة في بلجيكا

وكان قد شارك الدكتور بدر عبد العاطي، سفير جمهورية مصر العربية في بروكسل، بحضور نائب رئيس البعثة والمسئولة عن ملف استرداد الآثار في البعثة، في الاجتماع الموسع الذي تم عقده بناءً على طلب البعثة لمناقشة سبل تعزيز التعاون في ذلك المجال؛ والذي ضم الجهات البلجيكية المعنية بموضوعات استرداد الآثار المصرية المهربة في بلجيكا من النيابة العامة الفيدرالية البلجيكية، ووزارتي الاقتصاد والخارجية البلجيكية.

تم خلال الاجتماع إعادة التأكيد على الأهمية البالغة التي توليها مصر حكومة وشعباً باسترداد الآثار المصرية المهربة باعتبارها جزء لا يتجزأ من التراث الحضاري لمصر والعالم بأسره؛ فضلاً عن الأهمية التي يوليها الرأي العام لقضايا استرداد الآثار المصرية المهربة مع متابعة جهود الدولة المبذولة في هذا الصدد من جانب كافة الوزارات والأجهزة المعنية، وعلى رأسها وزارتي الخارجية، والسياحة والآثار، والمجلس الأعلى للآثار فضلاً عن النيابة العامة.