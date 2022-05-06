انت الان تتابع تفاصيل خبر وزير التنمية المحلية يستعرض تقريراً حول جهود المحافظات للتصدى للتعديات ورفع تراكمات القمامة في عيد الفطر المبارك حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 6 مايو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - /695865/وزير-التنمية-المحلية-يستعرض-تقريرا-حول-جهود-المحافظات-للتصدى-للتعديات-ورفع-تراكمات-القمامة-في-عيد-الفطر-المبارك

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، علي نجاح الأجهزة التنفيذية بالمحافظات في رصد عدد كبير من حالات التعدي على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف استغلالاً لأجازة العيد والأجازات الرسمية وإزالتها في المهد وذلك بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون وجهات الولاية وتحرير محاضر ضد المخالفين .

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جاء ذلك خلال تقرير تلقاه وزير التنمية المحلية، من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول متابعة الأوضاع في المحافظات ، بالإضافة جهود رفع القمامة والمخلفات الصلبة خلال أيام عيد الفطر المبارك.

محمود شعراوى : إحباط محاولات للتعدي على أراضى زراعية وأملاك الدولة وبناء مقابر ومبانى مخالفة بدون ترخيص

وأشاد شعراوي، بجهود العاملين بغرف العمليات بالمحافظات والأجهزة التنفيذية والعاملين بالإدارة المحلية ومنظومة المتغيرات المكانية لجهودهم في رصد أي حالات للتعدي والتعامل الفوري معها.

و أكد على ضرورة استمرار جهود رؤساء الوحدات المحلية والمراكز والمدن والأحياء لمنع ومواجهة ظاهرة البناء العشوائى والمخالف على الأراضى الزراعية والتعدي على أملاك وأراضى الدولة بالبناء ، والتعامل بحزم مع أي تعديات في المهد مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين والمتابعة الميدانية لرصد أي مخالفات وإزالتها فوراً.

وطالب باستمرار المتابعة الدائمة للجهات التنفيذية بالمحافظات لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعدٍ جديدة والتعامل معها فوراً، مع استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

وأوضح تقرير غرفة العمليات إلى نجاح محافظة أسيوط في تنفيذ حوالى 27 حالة إزالة لتعديات على أراضى زراعة ومخالفات مبانى بقرى ومراكز المحافظة وتم مصادرة مواد البناء والمعدات المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

وفى محافظة البحيرة أشار تقرير غرفة العمليات إلى إزالة 6 حالات تعدي بإجمالي مساحة 3225 متر مربع بنطاق 4 مراكز ، وإزالة 25 حالة تعدي بإجمالي مساحة 6696 متر مربع بنطاق 10 مراكز هي وادى النطرون وأبوحمص ودمنهور وشبراخيت والدلنجات وبدر وأبوالمطامير وكفر الدوار والمحمودية وحوش عيسى .

وفى محافظة دمياط تم التصدى لحالة بناء مقابر بالمخالفة بقرية الرياض بمركز ومدينة كفر البطيخ وعقب الازالة قامت الوحدة بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وفى المنيا نجحت مراكز المحافظة في تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وبلغت حالات الإزالات حوالى 47 حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضى الزراعية وبدون ترخيص خلال أيام العيد ومن بينها فك بعض الشدات الخشبية لبناء أسقف لبعض المنازل في عدد من القرى بدون ترخيص ووقف تشوين طوب و أعمال بناء بعض الأدوار وإزالة مبانى مخالفة و إيقاف تعديات بالبناء على الأراضي الزراعية و ردم الأساسات ، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى محافظة الدقهلية تم التصدي الفوري لعدد من محاولات البناء المخالف والتعدي على أراضى الدولة وإزالة عدد من الحالات المخالفة في مراكز المطرية و شربين والمنصورة والوحدات المحلية لمراكز ومدن الكردى ومحلة دمنة والسنبلاوين ومنها إزالة فورية لتعدي بإقامة مقابر بدون ترخيص وتم مصادرة مواد البناء المستخدمة في التعديات .

وفى محافظة أسوان شنت الأجهزة المعنية حملة مكبرة لإزالة عدد من التعديات على مساحة 8 ألاف م2 عبارة عن أحواش لتجار الماشية المخالفين بقرية القنان التابعة لمركز إدفو حيث قام المتعدين بإقامة أحواش بالطوب الأبيض وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

وفى كفر الشيخ تمكنت تم التصدي للتعدي على الأراضى الزراعية في المهد ووقف حالات البناء المخالف وبدون ترخيص و تم إزالة حالة تعدي على أراضي زراعية ووقف 3 حالات بناء مخالف ببعض القرى التابعة لمجلس ومدينة كفر الشيخ .

وفى السويس نجحت جهود الأجهزة التنفيذية في إزالة تعديات علي أرض أملاك دولة بعدد من قرى أحياء فيصل والأربعين و الجناين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين بعد إزالة المخالفات ومصادرة أي أدوات أو معدات موجودة بالموقع .