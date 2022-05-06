انت الان تتابع تفاصيل خبر «تعظيمًا لمواردنا واستثمارها»..اقتراح باستغلال عربات ومحطات القطارات في الإعلانات التجارية لتطوير السكك الحديدية حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 6 مايو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - 695863 /695863/تعظيما-لمواردنا-واستثمارهااقتراح-باستغلال-عربات-ومحطات-القطارات-في-الإعلانات-التجارية-لتطوير-السكك-الحديدية 09:10 ص - الجمعة 6 مايو 2022 تقدمت النائبة رشا كليب عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بإقتراح برغبة مُوَّجه للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، بشأن "استغلال عربات القطارات ومحطات القطارات والتذاكر في الإعلانات التجارية لصالح تطوير السكك الحديدية والمحطات" وذلك علي ضوء مبدأ الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة. دوت الخليج استغلال عربات ومحطات القطارات في الإعلانات التجارية لتطوير السكك الحديدية وأضافت كليب: في ظل حاجتنا الماسة لتطوير قطاع السكك الحديدية واستكمالًا للجهود المبذولة من الدولة في هذا القطاع الحيوي الهام، مؤكدة أنها تقدمت بهذا الاقتراح من أجل وضع خطة لطرح محطات القطارات وعربات القطارات وتذاكر القطارات لإستغلالها واستثمارها إعلانيًا، ضمن خطة شاملة للاستفادة من الأصول المملوكة للوزارة في أعمال الدعاية والإعلان والتي تشمل الأراضي والمنشآت ومحطات القطارات وأسوار السكك الحديدية والقطارات المتحركة والتذاكر. تابع موقع دوت الخليج علي

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «تعظيمًا لمواردنا واستثمارها»..اقتراح باستغلال عربات ومحطات القطارات في الإعلانات التجارية لتطوير السكك الحديدية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.