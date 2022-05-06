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القاهرة في الجمعة 6 مايو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - /695862/موعد-مباراة-اتحاد-جدة-ضد-الفتح-فى-الدوري-السعودي

يدخل فريق اتحاد جدة السعودي مباراته اليوم الجمعة، ضد نظيره الفتح ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

القنوات الناقلة

يخوض الفتح ضد الاتحاد، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 5:50 مساءً، عبر قنوات SSC5 HD

نتيجة مباراة الاتحاد والفتح

الجدير بالذكر أن انتهت أحداث مباراة الاتحاد والفتح السعودي في، بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد لصالح فريق الاتحاد، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الحادية عشر من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ونجح فريق الاتحاد من افتتاح التسجيل في المباراة في الدقيقة الـ 35 من عمر المباراة، عن طريق روماريو ريكاردو دا سيلفا، من خلال ركلة جزاء.

وجاء الهدف الثاني في المباراة للاتحاد السعودي في الدقيقة الـ 37 من عمر المباراة عن طريق ايجور كورونادو.

وفي الدقيقة الـ 49 من عمر المباراة تلقى مروان سعدان بطاقة حمراء، وفي الدقيقة الـ 77 من عمر اللقاء تلقى زياد الصحفي بطاقة حمراء، لاعب الاتحاد السعودي.

تشكيل الاتحاد السعودي أمام الفتح:

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

خط الدفاع: حازم الزهراني - حمدان الشمراني - أحمد حجازي - مهند الشنقيطي.

خط الوسط: كريم الأحمدي - عبدالإله المالكي - إيجور كورونادو.

خط الهجوم: عبدالعزيز البيشي - رومارينيو دا سيلفا - عبدالرحمن العبود.

تشكيل الفتح في المباراة:

حراسة المرمى: ماكسيم كوفال.

خط الدفاع: توفيق بوحميد، قاسم لاجامي، مروان سعدان، نواف بوشل.

خط الوسط: ماجد كنبة، سفيان بن دبكة، جوستافو ويكهام، كويفا، علي الزقعان.

خط الهجوم: إيفان سانتيني.