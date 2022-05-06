«الأوقاف» تفتتح 4 مساجد جديدة و2 صيانة وترميما بالمحافظات اليوم

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 6 مايو 2022 09:29 صباحاً - تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 6 مساجد منها 4 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجدان صيانة وترميمًا، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2021م حتى تاريخه (1049) مسجدًا، منها (889) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(160) مسجدًا صيانة وترميمًا.
والمساجد المقرر افتتاحها اليوم هى:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف الشرقية
1. نور الإسلام – العبابدة - القرين
2. عزبة شفيق – نمر - الزقازيق
3. موسى العراقي – البلاشون
مديرية أوقاف سوهاج
4. الفتح الإسلامي – نجع المهدي - جهينة
ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:
مديرية أوقاف الدقهلية
1. عصام راضي – الجمالية
مديرية أوقاف قنا
2. معتوق – ابنود – مركز قنا