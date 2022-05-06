«الأوقاف» تفتتح 4 مساجد جديدة و2 صيانة وترميما بالمحافظات اليوم

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 6 مايو 2022 09:29 صباحاً - تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 6 مساجد منها 4 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجدان صيانة وترميمًا، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2021م حتى تاريخه (1049) مسجدًا، منها (889) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(160) مسجدًا صيانة وترميمًا.

والمساجد المقرر افتتاحها اليوم هى:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف الشرقية

1. نور الإسلام – العبابدة - القرين

2. عزبة شفيق – نمر - الزقازيق

3. موسى العراقي – البلاشون

مديرية أوقاف سوهاج

4. الفتح الإسلامي – نجع المهدي - جهينة

ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:

مديرية أوقاف الدقهلية

1. عصام راضي – الجمالية

مديرية أوقاف قنا

2. معتوق – ابنود – مركز قنا