مباحثات الرئيس السيسى ونظيره الفرنسى تتصدر عناوين الصحف

جدة - نرمين السيد - وقالت صحيفة (الجمهورية) تحت عنوان "الرئيس السيسى يهنئ ماكرون بفوزه بالانتخابات"

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى مساء أمس اتصالا هاتفيا مع الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس توجه بالتهنئة للرئيس الفرنسى بمناسبة فوزه : بالانتخابات الأخيرة، مؤكدا ما توليه مصر من أهمية خاصة نحو تعزيز علاقات التعاون الاستراتيجى مع فرنسا على مختلف الأصعدة، فضلا عن تعظيم التنسيق والتشاور مع الجانب الفرنسى خلال الفترة المقبلة بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك بما يساعد على صون الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط والقارة الأفريقية.

من جانبه، أعرب الرئيس ماكرون عن شكره وتقديره للرئيس على التهنئة، مؤكدا حرصه الشخصى على تعزيز التواصل البناء والإيجابى مع الرئيس لاستمرار التشاور والتنسيق المنتظم إزاء مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك وبحث المستجدات الإقليمية والدولية، فضلا عن التزام الإدارة الفرنسية بمواصلة تعزيز أطر التعاون المشترك مع مصر فى مختلف المجالات ومساندة الجهود الحثيثة للرئيس لتحقيق التنمية الشاملة، إلى جانب دعم الدور الذى تقوم به مصر لصون السلم والأمن وترسيخ الاستقرار على المستويين الإقليمى والدولى.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الاتصال شهد التباحث حول مجمل موضوعات التعاون الثنائى بين البلدين.. حيث تم التوافق على دعم وتعزيز العلاقات الاستراتيجية بينهما على كافة المستويات، كما تم تبادل الرؤى ووجهات النظر حيال الملفات الإقليمية والدولية خاصة تطورات الأوضاع على الساحة الأوكرانية، بالإضافة إلى بحث سبل التعاون والتنسيق المشترك فى إطار استضافة مصر لقمة المناخ العالمية فى شرم الشيخ نوفمبر القادم لاسيما فى ضوء الدور البارز لكل من مصر وفرنسا فى مجال قضايا البيئة والمناخ.

وقالت صحيفة الأهرام تحت عنوان "5.5 مليار جنيه استثمارات لإنتاج الأخشاب من قش الأرز بإدكو.. الملا: تطوير صناعة البتروكيماويات يفتح آفاقا أكبر للقطاع الخاص".

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن صناعة البتروكيماويات شهدت تقدما ملحوظا خلال السنوات السبع الأخيرة، وتم تشغيل أكبر مشروعين فى مجال صناعة البتروكيماويات باستثمارات 4 مليارات دولار، هما مشروعا موبكو بدمياط، وإيثيدكو بالإسكندرية، اللذان أسهما بإنتاجهما فى إضافة ما يزيد على 40% من الطاقة الإنتاجية للبتروكيماويات.

وأوضح الملا - فى تصريحات خاصة لـ(الأهرام) - أنه تم تحديث إستراتيجية صناعة البتروكيماويات لتتوافق مع التطورات التى تشهدها مصر، والتطورات فب الأسواق العالمية، مؤكدا أهمية الفرص الاستثمارية التى تتيحها صناعة البتروكيماويات بمشروعات قوية، تفتح من خلالها الدولة آفاقا أكبر للقطاع الخاص، لاقتناص الفرص وتكوين شراكات تستفيد من السوق المحلية، تكون ظهيرا لمصر إقليميا وإفريقيا.

وأشار إلى أن الوزارة تولى كامل الدعم لصناعة البتروكيماويات، التى تتزايد طموحاتها واستثماراتها عاما بعد عام، وتشهد تطورا فى الخطة والأداء فى ظل تحديث إستراتيجية صناعة البتروكيماويات حتى 2030، والدعم الذى تلقاه مشروعاتها من اللجنة العليا للمشروعات البترولية باعتبارها صناعة القيمة المضافة.

وأضاف أن وزارة البترول تنفذ حاليا بعض المشروعات التى تسهم فى الحفاظ على البيئة، منها مشروع إنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة «MDF» بمدينة إدكو بالبحيرة، بطاقة إنتاجية 205 آلاف متر مكعب سنويا، اعتمادا على 250 ألف طن من قش الأرز، باستثمارات 5.5 مليار جنيه، ومشروع إنتاج الميثانول الحيوى بطاقة إنتاجية 100 ألف طن سنويا من مولاس بنجر السكر، باستثمارات 112 مليون دولار.

ووجه الملا بالتنسيق والمتابعة لأعمال تنفيذ المشروعات الجديدة بشركات البتروكيماويات باستخدام أحدث التكنولوجيا لمواكبة المتغيرات التى تشهدها الأسواق العالمية، والعمل على تذليل أى تحديات قد تؤثر على مراحل التنفيذ وفقا للبرامج الزمنية المحددة، لتلبية احتياجات السوق المحلية المتنامية، وتقليل كميات الاستيراد من المنتجات البتروكيماوية، التى يقوم عليها العديد من الصناعات التكميلية الصغيرة والمتوسطة.

فيما قالت صحيفة الأخبار تحت عنوان "عجلة توريد القمح تعاود الدوارن"

استأنفت الصوامع والهناجر والشون بالمحافظات، استلام محصول القمح من المزارعين، وتقديم جميع التيسيرات اللازمة، والتنسيق المستمر بين وزارتى «التموين والزراعة»، وجميع الجهات المعنية لمتابعة عملية توريد القمح وفقا للضوابط المحددة، وصرف مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة من عملية التوريد، وقد تم توريد 82 ألفا و15 طنا من القمح فى 5 محافظات، هى: "الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، البحيرة والمنوفية".

وأعلن د. طارق رحمى محافظ الغربية، أنه تم تورید 12 طنا من القمح للصوامع والهناجر والشون المتواجدة بجميع مراكز المحافظة.

وأوضح أنه تم تشكيل لجان لاستلام المحصول، ومتابعة استلامه من المزارعين والتأكد من جودة الأقماح الموردة.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة، ستشهد زيادة كميات القمح الموردة عقب انتهاء إجازة عيد الفطر، وانتهاء المزارعين من أعمال الحصاد فى المحافظة.

وشدد على أن توريد القمح هذا العام يعد أمنا قوميا، نظرا للأحداث التى يشهدها العالم حاليا، والتى أثرت على جميع الدول على جميع الأصعدة.

وأكد أهمية الوعى بمتطلبات المرحلة الراهنة ودعم جهود الدولة فى توفير أكبر كمية من القمح.

وقالت صحيفة (الأخبار) تحت عنوان "مصر تطلع المسئولين الأوروبيين على حملات التضليل الإخوانية"

أجرت مصر مشاورات مع رئيسة مجموعة الاشتراكيين الديمقراطيين النائبة ايراتكسيه جراسيا بيريز والتى تعد ثانى أكبر المجموعات السياسية فى البرلمان الأوروبى، ورئيس لجنة إعداد مشروع قانون الخدمات الرقمية فى البرلمان الأوروبى النائب آدم بيلان ورئيس برلمان إقليم والونيا (الناطقة بالفرنسية) فى بلجيكا رودى ديموتى، فضلا عن مدير مكتب مفوضة الاتحاد الأوروبى للمساواة جوزيف فيلا.. لعرض حملات التضليل الإخوانية.

وقد استعرض د. بدر عبد العاطى سفير مصر ببروكسل مع عدد من أعضاء البرلمان الأوروبى والمفوضية الأوروبية الطفرة التى تشهدها العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى وبخاصة فى مجالى الطاقة والأمن الغذائى، وألقى الضوء على الدور الإقليمى البناء الذى تضطلع به مصر لتسوية النزاعات بالطرق السلمية، كما استعرض عملية التحديث الشاملة التى تشهدها مصر فى مختلف المجالات، خاصة فى مجال حقوق الإنسان، منوها بقرارات رئيس الجمهورية الأخيرة بتفعيل عمل لجنة العفو الرئاسى، وإطلاق حوار وطنى مع كافة القوى السياسية دون استثناء أو تمييز. كما استعرض معهم الحملات الإعلامية المضللة التى يشنها تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابى.

كما تناول عبد العاطى مع النائب الأوروبى نائب رئيس مجموعة المحافظين والإصلاحيين ورئيس اللجنة المعنية بإعداد مشروع قانون الخدمات الرقمية، جهود الاتحاد الأوروبى لمكافحة الحملات الإعلامية المضللة وما يتم بثه من رسائل تحض على العنف والكراهية على وسائل التواصل الاجتماعى، وقد شدد عبد العاطى على معاناة الدولة المصرية من تلك الحملات الإعلامية المضللة التى يشنها تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابى، وتم الاتفاق على مواصلة التشاور بشأن مكافحة الحملات الإعلامية المضللة والمعلومات المغلوطة التى يتم بثها على شبكات التواصل الاجتماعى بما فى ذلك خطاب الكراهية.

بينما قالت صحيفة (الجمهورية) تحت عنوان "غدا انطلاق امتحانات النقل"

تنطلق غدا السبت امتحانات النقل بالمحافظات، وقد تم تجهيز اللجان لاستقبال التلاميذ بعد إجراء أعمال الصيانة البسيطة والتنسيق مع الأحياء.

ويؤدى تلاميذ الصف الرابع الإبتدائى بعد غد الأحد الامتحانات فى مادتى اللغة العربية والتربية الدينية وتنتهى الخميس 12 / 5 / 2022.

من جانبه، نصح الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم الطلاب فى الامتحانات بوضع ساعة أثناء أداء الامتحان لتقسيم وقت الإجابة عن كل الأسئلة.

وقال الوزير للطلاب "يجب أن تحصلوا على قسط كاف من النوم حتى يمكنك التركيز والهدوء فى الامتحان.. أجب الأول على الأسئلة السهلة ثم الأصعب بحيث تضمن العلامات الكافية فيمنحك ثقة أكبر على تكملة الامتحان بشكل جيد".

ووجه قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم موجهى المواد الأوائل بالالتزام بوضع الأسئلة من خلال المنهج الذى تم تدريسه بالفصل الثانى والاهتمام بنواتج التعلم فى كل مادة تماشيا مع منظومة التعليم الجديدة مع الابتعاد عـن الأسئلة الغامضة.. مؤكدا أن غـرف العمليات فى المديريات سوف تتابع كافة الامتحانات أولا بأول.