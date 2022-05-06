التنمية المحلية: رفع 280 ألف طن قمامة ومخلفات صلبة من المحافظات فى العيد

جدة - نرمين السيد - وأشار وزير التنمية المحلية إلى نجاح الأجهزة التنفيذية بالمحافظات فى رصد عدد كبير من حالات التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف استغلالا لأجازة العيد والأجازات الرسمية وإزالتها فى المهد وذلك بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون وجهات الولاية وتحرير محاضر ضد المخالفين.

وأشاد محمود شعراوى بجهود العاملين بغرف العمليات بالمحافظات والأجهزة التنفيذية والعاملين بالإدارة المحلية ومنظومة المتغيرات المكانية لجهودهم فى رصد أى حالات للتعدى والتعامل الفورى معها.

وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة استمرار جهود رؤساء الوحدات المحلية والمراكز والمدن والأحياء لمنع ومواجهة ظاهرة البناء العشوائى والمخالف على الأراضى الزراعية والتعدى على أملاك وأراضى الدولة بالبناء، والتعامل بحزم مع أى تعديات فى المهد مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين والمتابعة الميدانية لرصد أى مخالفات وإزالتها فورا، لافتا إلى اهتمام السيد رئيس الجمهورية بهذا الملف الهام وتوجيهاته بالعمل على بذل مزيد من الجهد للحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة وفرض هيبة الدولة على أملاكها وأراضيها، بالإضافة إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء فى اجتماعات مجلس المحافظين.

وطالب شعراوى باستمرار المتابعة الدائمة للجهات التنفيذية بالمحافظات لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فورا، مع استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى، ومنع أى تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأوضح تقرير غرفة العمليات إلى نجاح محافظة أسيوط فى تنفيذ حوالى 27 حالة إزالة لتعديات على أراضى زراعة ومخالفات مبانى بقرى ومراكز المحافظة وتم مصادرة مواد البناء والمعدات المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفى محافظة البحيرة أشار تقرير غرفة العمليات إلى إزالة 6 حالات تعدى بإجمالى مساحة 3225 متر مربع بنطاق 4 مراكز، وإزالة 25 حالة تعد بإجمالى مساحة 6696 متر مربع بنطاق 10 مراكز هى وادى "النطرون وأبوحمص ودمنهور وشبراخيت والدلنجات وبدر وأبوالمطامير وكفر الدوار والمحمودية وحوش عيسى".

وفى المنيا نجحت مراكز المحافظة فى تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وبلغت حالات الإزالات حوالى 47 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضى الزراعية وبدون ترخيص خلال أيام العيد ومن بينها فك بعض الشدات الخشبية لبناء أسقف لبعض المنازل فى عدد من القرى بدون ترخيص ووقف تشوين طوب وأعمال بناء بعض الأدوار وإزالة مبانى مخالفة وإيقاف تعديات بالبناء على الأراضى الزراعية وردم الأساسات، وإتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى محافظة دمياط تم التصدى لحالة بناء مقابر بالمخالفة بقرية الرياض بمركز ومدينة كفر البطيخ وعقب الإزالة اتخذت الوحدة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وفى محافظة الدقهلية تم التصدى الفورى لعدد من محاولات البناء المخالف والتعدى على أراضى الدولة وإزالة عدد من الحالات المخالفة فى مراكز المطرية وشربين والمنصورة والوحدات المحلية لمراكز ومدن الكردى ومحلة دمنة والسنبلاوين ومنها إزالة فورية لتعدى بإقامة مقابر بدون ترخيص وتم مصادرة مواد البناء المستخدمة فى التعديات.

وفى محافظة أسوان شنت الأجهزة المعنية حملة مكبرة لإزالة عدد من التعديات على مساحة 8 آلاف م2 عبارة عن أحواش لتجار الماشية المخالفين بقرية القنان التابعة لمركز إدفو حيث قام المتعدين بإقامة أحواش بالطوب الأبيض وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفى كفر الشيخ تمكنت تم التصدى للتعدى على الأراضى الزراعية فى المهد ووقف حالات البناء المخالف وبدون ترخيص وتم إزالة حالة تعد على أراضى زراعية ووقف 3 حالات بناء مخالف ببعض القرى التابعة لمجلس ومدينة كفر الشيخ.

وفى الأقصر نجحت المحافظة فى إزالة 5 حالات تعدى على أملاك وأراضى الدولة والبناء على الأراضى الزراعية فى القرى التابعة لمركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر وذلك على مساحة 1535 مترا فى قرى المحاميد قبلى والرياينة حيث حاول بعض المواطنين بناء أعمدة خرسانية وطوب أبيض على بعض الأراضى كما تم إزالة فى المهد لمحاولة مواطن فى أرمنت يقوم بجريف قطعة أرض زراعية مساحتها ربع فدان وتحرير المحضر اللازم باسم المخالف، كما نجح مجلس مدينة الأقصر فى إيقاف حالتين بناء مخالف بمنطقة المطار إذ شرع مواطن فى تجهيز صب سقف منزلة على مساحة 160 مترا وتم إيقاف الأعمال ووفك الشدة الخشبية فى المهد بالإضافة إلى إحباط محاولة آخر فى تجهيز الصب لسقف منزله على مساحة 120 مترا، كما تم الإزالة فى المهد لبعض التعديات على أراضى أملاك الدولة فى قرى مركز ومدينة القرنة بإجمالى مساحة 252 مترا مربعا وإجمالى مساحة 382 متر امربعا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وفى السويس نجحت جهود الأجهزة التنفيذية فى إزالة تعديات على أرض أملاك دولة بعدد من قرى أحياء فيصل والأربعين والجناين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين بعد إزالة المخالفات ومصادرة أى أدوات أو معدات موجودة بالموقع.

وفى محافظة الشرقية نجحت الأجهزة التنفيذية من خلال اللجان المشكلة بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء للمرور اليومى لرصد وإزالة أى تعديات مخالفة على جميع المراكز حيث تم فى مركزى الزقازيق والحسينية وبلبيس ومركز أولاد صقر إزالة عدد من حالات التعدى على الأرض الزراعية، تم مصادرة تشوينات مواد بناء مجهزة لبناء سور بالدبش على الأرض الزراعية وكذا إزالة شدة خشبيه مجهزة لصبة أسقف بعض المنازل.

وفى محافظة سوهاج نجحت الأجهزة التنفيذية فى إزالة تعديات بالبلوك الأبيض على مساحة 3 قراريط بقرى مركز ومدينة سوهاج، كما شهد حى غرب سوهاج إزالة لبناء وسقف بدون ترخيص بأحد المنازل بشارع المخبز الآلى، وفى مركز دار السلام، قامت الوحدة المحلية بحملة مكبرة لإزالة التعديات أسفرت عن إزالة التعدى على أراضى زراعية على مساحة 175 مترا بقرية السلام، وإزالة سور ومسقى مخالف بقرية أولاد يحيى بحرى، كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، بتنفيذ إزالة لأعمدة خرسانية مخالفة على مساحة 200 متر بمنطقة ساحل طهطا.

وفى محافظة بورسعيد تم إزالة حالتى تعد بإجمالى مساحة 450 متر م2 فى حى الجنوب عبارة عن إزالة حالة تعد على مساحة 150 م2 بقرية الرضوان وآخرى حالة تعد على مساحة 300 م2 بترعة السلام، كما تم إزالة 2 مبنى مخالف على مساحة 220 م2 فى منطقة الرضوان والعاشر بحى الجنوب.

وفى محافظة بنى سويف تم إزالة 19 حالة تعد على أرض زراعية وإيقاف حالات بناء مخالف بدون ترخيص داخل الحيز فى مناطق الواسى وسمسطا والفشن ومركز بنى سويف ومركز ناصر.

وفى محافظة القليوبية تم إزالة 14 حالة تعد على مساحة 15 قيراطا فى مراكز ومدن وقرى المحافظة بعد رصدها من قبل لجان الرصد بوحدة المتغيرات المكانية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

ومن ناحية أخرى، تلقى وزير التنمية المحلية تقريرا من الوحدة التنفيذية لإدارة قطاع المخلفات بالوزارة حول متابعة جهود المحافظات فى إزالة ورفع القمامة والمخلفات الصلبة من داخل المدن والمراكز والقرى والتخلص الآمن منها خلال إجازة عيد الفطر فى الفترة من 2 مايو وحتى 5 مايو الجارى.

وأشار شعراوى إلى رفع حوالى 280 ألف طن مخلفات من مختلف محافظات الجمهورية والتخلص الآمن منها، وجاءت محافظة القاهرة فى الصدارة بحوالى 74.5 ألف طن والجيزة 39.5 ألف طن.

وأوضح الوزير أن إجازة عيد الفطر المبارك شهدت جهودا مكثفة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لرفع تراكمات المخلفات والقمامة أولا بأول على مدار اليوم، حيث تم تشكيل مجموعات عمل من المعدات والسيارات وعمال النظافة فى كل محافظة للتركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية بالمحافظات والتى تشهد توافد أعداد كبيرة من المواطنين فى أيام العيد لتوفير بيئة صحية والحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى للمدن والأحياء خلال العيد، بالإضافة إلى الدفع بحملات نظافة فى القرى لرفع المخلفات وتكثيف أعمال النظافة حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.

وأشاد وزير التنمية المحلية بجهود كل العاملين فى منظومة النظافة ووحدات التدخل السريع بمختلف المحافظات لبذل أقصى الجهود خلال شهر رمضان المبارك وأيام عيد الفطر المبارك لرفع المخلفات الصلبة والقمامة ومخلفات تطهير الترع والمصارف والتعامل الفور مع بؤر تجمعات القمامة للحد من انتشارها والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.