سفير مصر فى لشبونة يبحث التعاون التعليمى مع البرتغال

جدة - نرمين السيد - التقى السفير وائل النجار، سفير مصر فى لشبونة، بوزيرة العلوم والتكنولوجيا والتعليم العالى البرتغالية Elvira Fortunato فى إطار الترتيبات الخاصة بمشاركة مصر فى مؤتمر العلوم البرتغالى "2022 Encontro Ciência"، المقرر عقده فى لشبونة خلال الفترة من 16 إلى 18 مايو 2022، إذ ستشارك فيه مصر باعتبارها ضيف شرف المؤتمر هذا العام.





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