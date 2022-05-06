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القاهرة في الجمعة 6 مايو 2022 08:43 صباحاً - محمد السيد - /695857/مواعيد-مباريات-اليوم-الجمعة-والقنوات-الناقلة

تقام اليوم الجمعة، العديد من المواجهات الهامة فى مختلف أندية العالم، ومن أبرزها مباراة بيراميدز ضد سموحة ضمن منافسات الدوري المصري.

ويرصد دوت الخليج مواعيد اليوم:

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

يخوض ليفانتي ضد ريال سوسيداد، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، عبر قنوات beIN Sports 1 HD

مواعيد مباريات الدوري المصري

يخوض الإسماعيلي ضد المصري البورسعيدي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، عبر قنوات on time sport 1

يخوض سموحة ضد بيراميدز، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، عبر قنوات on time sport 1

مواعدي مباريات الدوري الإيطالي

يخوض جنوى ضد يوفنتوس، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً.

مواعيد مباريات الدوري التركي

يخوض هاتاي سبور ضد طرابزون سبور، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساءً.

يخوض جازينتاب ضد قيصري سبور والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساءً.

مواعيد مباريات الدوري السعودى

يخوض الفتح ضد الاتحاد، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 5:50 مساءً، عبر قنوات SSC5 HD

يخوض أبها ضد الفيصلي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة والعشر مساءً، عبر قنوات عبر قنواتSSC5 HD

يخوض النصر ضد الشباب، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 7:50 مساء عبر قنوات SSC5 HD

مواعيد مباريات الدوري المصري

يخوض الإسماعيلي ضد المصري البورسعيدي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الساسدة والنصف مساءً، عبر قنوات on time sport 1

يخوض سموحة ضد بيراميدز، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، عبر قنوات on time sport 1