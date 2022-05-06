إقرار بالخلو من الأمراض.. شرط المتقدمين لحج القرعة

جدة - نرمين السيد - اشترطت وزارة الداخلية، على المتقدم لحج القرعة لهذا العام تقديم ما يفيد تمتعه بصحة جيدة، وأنه معافى من كافة الأمراض التى أقرتها وزارة الصحة لحين الموافاة بتقرير طبى معتمد ومختوم من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة بعد الفوز بالقرعة، وإذا ثبت عكس ذلك تلغى فرصة حجه مباشرة دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية.





جدير بالذكر أن التقديم لحج القرعة، أعلنت عن بدايته وزارة الداخلية، حتى 6 مايو الحالى، بجميع مراكز وأقسام الشرطة بكافة مديريات الأمن أو من خلال الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة الإنترنت أو من خلال الاتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لذلك. وتقدم الطلبات بمعرفة المواطن شخصياً إلى أى مركز أو قسم شرطة دون التقيد بمحل الإقامة أو من خلال الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للشئون الإدارية (https://hij.moi.gov.eg) على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) أو عن طريق الاتصـال بالخدمة الصوتية على رقم (27983000 – 02) وفقاً لبيانات بطاقة الرقم القومى السارية وفى حالة انتهاء سريانها لا يقبل الطلب، وذلك خلال المواعيد المقررة لقبول طلبات الحج على مستوى الجمهورية، وسيتم إجراء القرعة من الحصة المخصصة للمحافظة التابع لها محل إقامة "مقدم الطلب" الوارد ببطاقة الرقم القومى الخاصة به، وذلك مع مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا.

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