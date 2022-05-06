حالة الطقس اليوم الجمعة ودرجات الحرارة المتوقعة

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الجمعة طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على السواحل الشمالية، وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلًا وفى الصباح الباكر على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.. لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.





وذكر الخبراء أن حالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر وخمسة وسبعون واتجاه الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على المحافظات: العظمى الصغرى القاهرة 27 17 الإسكندرية 22 17 وادى النطرون 26 17 طنطا 25 17 شبين الكوم 25 17 دمنهور 26 17 بلطيم 23 18 مطروح 21 16 السلوم 22 15 سيوة 27 14 بورسعيد 23 17 دمياط 24 18 الزقازيق 26 18 المنصورة 26 17 الإسماعيلية 28 17 السويس 27 17 العريش 23 16 رفح 22 16 رأس سدر 30 17 نخل 24 13 نويبع 31 18 طابا 29 16 كاترين 24 11 الطور 26 22 شرم الشيخ 31 21 الغردقة 30 20 مرسى علم 31 21 الفيوم 29 18 بنى سويف 28 18 المنيا 27 19 أسيوط 29 18 سوهاج 30 19 قنا 32 20 الأقصر 33 20 أسوان 35 21 ادفو 34 20 أبوسمبل 34 19 الوادى الجديد 32 20 الشلاتين 31 19 ابو رماد 30 18 حلايب 28 19 رأس حدربة 27 18

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