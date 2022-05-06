وزير الأوقاف يوجه الشكر للرئيس السيسى بعد قرار فتح الأضرحة

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الأوقاف، عبر حسابه على تويتر: "اللهم إنك تعلم أنى قد صبرت واحتسبت لأجلك وفى سبيل وطنى الذى أؤمن به، وأنا فى هذا السحر من جوف الليل أسجد لك شكرا أن وفقتنى وهيأت الأسباب لعودة المساجد إلى طبيعتها ورسالتها".

وتابع: "أشكر كل من أجريت الأمر على يديه السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس الوزراء وكل من أسهم فى ذلك بجهد أو رأى".

وأعلنت وزارة الأوقاف، عن عقد مؤتمر صحفى الساعة الثانية ظهرا اليوم بديوان عام وزارة الأوقاف بقاعة حراء لشرح آليات عودة عمل المساجد بحالتها الطبيعية فتحا وغلقا وعودة الدروس الدينية والمقارئ القرآنية وتنظيم زيارة الأضرحة والمقامات.

وكان قد أعلن وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، العودة بنظام فتح المساجد إلى حالتها الطبيعية وعمارتها بالدروس والمقارئ القرآنيةى

كما أعلن الوزير، السماح بزيارة المقامات والأضرحة فى غير أوقات الصلاة وفتح ساحة مسجد الإمام الحسين على مدار اليوم بدءا من الأحد وفق التعليمات المنظمة التى ستعممها الوزارة فى هذا الشأن.