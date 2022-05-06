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القاهرة في الجمعة 6 مايو 2022 03:49 صباحاً - محمد السيد - /695828/النواب-يناقش-اتفاق-تمويل-التحول-المستدام-للمواءمة-الزراعية-بالصعيد-الأحد

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأحد المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الإدارة المحلية، والخطة والموازنة، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 140 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق تمويل التحول المستدام للمواءمة الزراعية في صعيد مصر (ستار) بين جمهورية مصر العربية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية, الموقع في رومـــا بتاريخ 28/1/2022 وفي القاهرة بتاريخ 9/2/2022.

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أكد تقرير اللجنة المشتركة، أن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية يهدف إلى دعم قدرات الدول الأعضاء وفي هذا الاطار فقد تم تنفيد نحو أربعة عشر مشروعا تنموياً في بعض محافظات جمهورية مصر العربية باستثمارات تقدر بنحو ملیون دولار حققت نتائج ملموسة في خلق فرص عمل جديدة أدت إلى تحسين مستوى معيشة أهالي هذه المحافظات واستتصال الفقر الريفي، والحد من تداعيات المتغيرات المناخية، وندرة المياه، وتحقيق الأمن الغذائي، بما يتوافق مع آليات تنفيد برامج التنمية المستدامة ورؤية مصر

أهداف اتفاق تمويل التحول المستدام للمواءمة الزراعية بالصعيد

يهدف الاتفاق المعروض إلى تحسين مستويات معيشة الفئات المستهدفة في مناطق تنفيذ برنامج التحول المستدام الموائمة الزراعية في صعيد مصر (ستار) بمحافظات (المنيا - أسيوط - سوهاج)، ودعم قدراتهم على مواجهة نشرة المياه ومخاطر المناخ مستقبلاً.

كما يهدف البرنامج إلى رفع كفاءة الأداء الزراعي، وخلق بيئة زراعية مستدامة، وتحسين تحول أصحاب الحيازات الصغيرة، والأسر الصغيرة التي لا تملك أراضي من خلال تحسين الروابط التسويقية والتكثيف الزراعي المستدام، وتنمية الأعمال الريفية الصغيرة، والسياسات والاستراتيجيات الشاملة، والاستفادة من إمكانيات النساء والشباب كموارد غير مستغلة وخلق فرص عمل لهم وتعزيز ريحيتهم.