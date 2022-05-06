الأوقاف تعقد مؤتمرا لشرح آليات تنظيم زيارة الأضرحة وعمل المساجد بكل طاقتها

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الأوقاف، عن عقد مؤتمر صحفى الساعة الثانية ظهرا اليوم بديوان عام وزارة الأوقاف بقاعة حراء لشرح آليات عودة عمل المساجد بحالتها الطبيعية فتحا وغلقا وعودة الدروس الدينية والمقارئ القرآنية وتنظيم زيارة الأضرحة والمقامات.





وكا قد أعلن وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، العودة بنظام فتح المساجد إلى حالتها الطبيعية وعمارتها بالدروس والمقارئ القرآنيةى كما أعلن الوزير، السماح بزيارة المقامات والأضرحة في غير أوقات الصلاة وفتح ساحة مسجد الإمام الحسين على مدار اليوم بدءا من الأحد وفق التعليمات المنظمة التي ستعممها الوزارة في هذا الشأن ى

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