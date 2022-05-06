شوقى: الهدف من الامتحان التدريبى لأولى وثانية ثانوى اختبار الأمور التقنية

جدة - نرمين السيد - أجاب الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، على تساؤلات بعض طلاب وأولياء أمور الصفين الأول والثانى الثانوى، بشأن الامتحان التدريبى النهائى على استخدام أجهزة "التابلت" فى الامتحانات الإلكترونية، خلال يومى 7 و8 مايو الجارى.





وقال الوزير، عبر إحدى مجموعات "واتس آب"، إن الامتحان التدريبى هدفه فقط اختبار الأمور التقنية وتحديث أجهزة "التابلت" الخاصة بالطلاب والدخول إلى منصة الامتحان، مشيرا إلى أنه ليس خاصة بالأسئلة، وذلك ردا على طلب أحد أولياء الأمور، بعقد الامتحان التدريبى فى مادتين خلاف الأحياء والرياضيات التى أدى الطلاب فيهما الامتحان التدريبى مسبقا.

وأضاف الوزير، أن هذا التدريب اختيارى لمن يحتاج تحديث جهاز التابلت والتأكد من الدخول إلى منصة الامتحان، مشيرا إلى أن الإدارات التعليمية والمدارس تتولى أمور تنظيم الطلاب وتوزيعهم على اللجان المجهزة وتسليمهم أكواد الامتحان.

وقررت وزارة التربية والتعليم، عقد امتحان تدريبى نهائى لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى، على استخدام أجهزة "التابلت" فى الامتحانات الإلكترونية، خلال يومى 7 و8 مايو الجارى؛ للتأكد من الإمكانيات التكنولوجية بالمدارس المقرر عقد الامتحانات بها.

وأوضحت الوزارة أن هذا التدريب موجه للطلاب الذين لم يحضروا التدريبات الماضية، التى عقدت فى مارس وأبريل، أو لم يتمكنوا من أدائها فى المدارس غير المجهزة، لإعطائهم فرصة أخرى لتحديث الأجهزة والتأقلم مع منصة الامتحان الجديدة، مشيرة إلى أن هذا الاختبار اختيارى، ويعقد تحت إشراف الإدارة التعليمية.

ويؤدى طلب الصف الأول الثانوى الامتحان فى مادة الأحياء، يوم السبت، بينما يؤدى طلاب الصف الثانى الامتحان فى مادة الرياضيات يوم الأحد.

ولفتت الوزارة إلى أن التدريب سيتم عقده داخل المدارس المجهزة لعقد امتحانات نهاية العام، وتتولى المديريات التعليمية والإدارات التابعة لها، وضع خطة التدريب داخل لجان المدارس المحددة كلجان لامتحانات نهاية العام، بما لا يؤثر على أداء الطلاب امتحانات المواد التى لا تضاف للمجموع.

وأشارت إلى أنه سيتم تحديث التطبيق الخاص بمنصة الامتحانات اعتبارا من اليوم الخميس، مشددة على الطلاب بضرورة تحديث أجهزتهم، كما طالبت مديرى المديريات بتذليل كافة العقبات إن وجدت وإخطار الوزارة بأية ملاحظات أثناء عقد التدريب.

وقال مصدر مطلع داخل وزارة التربية والتعليم لـ دوت الخليج، إن الوزارة قررت عقد هذا الامتحان فى الأيام التى يؤدى فيها الطلاب امتحانات المواد التى لا تضاف للمجموع، لضمان حضور أكبر عدد منهم، وحتى يتم اختبار الإمكانيات التكنولوجية بالمدارس بشكل حقيقى، خاصة أن الامتحانات التدريبية التى أداها الطلاب خلال شهر رمضان المبارك، شهدت نسبة غياب مرتفعة خاصة بين طلاب الصف الثانى الثانوى، وحتى تتمكن الوزارة والمديريات التعليمية من تدبير حلول بديلة حال اكتشاف أى عائق يحول دون إكمال تجربة الامتحانات بنجاح، وأيضا ليتمكن جميع الطلاب من تحديث أجهزتهم وتجربتها قبل الامتحان النهائى.