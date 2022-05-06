"مفيش ضابط بالاسم ده".. مصدر أمني يوضح حقيقة فيديو تعدى ملازم سميح أشرف على مواطن وتقييده

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 6 مايو 2022 02:23 صباحاً - نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله من جانب أحد العناصر الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية الهاربة بالخارج على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقطع فيديو ادعى خلاله أحد الأشخاص أنه ملازم شرطة سميح أشرف ويقوم بالاعتداء بالضرب على أحد المواطنين وتقييده ووضعه داخل صندوق سيارة.

وأكد أن ما تم تناوله فى هذا الشأن عارٍ تماماً من الصحة جملةً وتفصيلاً، ويأتى ضمن محاولات الجماعة الإرهابية لنشر الشائعات والأكاذيب فى أوساط الرأى العام، حيث تبين أن مقطع الفيديو المشار إليه مُفبرك، ولا يوجد ضابط شرطة يحمل الاسم المشار إليه بمقطع الفيديو، وجارى استكمال فحص السيارة المشار إليها.