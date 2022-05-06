جدة - نرمين السيد - كما أعلن الوزير، السماح بزيارة المقامات والأضرحة في غير أوقات الصلاة وفتح ساحة مسجد الإمام الحسين على مدار اليوم بدءا من الأحد وفق التعليمات المنظمة التي ستعممها الوزارة في هذا الشأن ى

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. وزير الأوقاف يعلن فتح الأضرحة وعودة عمل المساجد بكامل طاقتها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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