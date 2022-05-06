شيخ الأزهر يطمئن هاتفيا على الدكتور أحمد عمر هاشم بعد إصابته بكسر فى الفخذ

جدة - نرمين السيد - اطمأن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عبر الهاتف،على الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، بعد إصابته بشرخ فى عظمة الفخذ، يجرى على إثرها جراحة سريعة.





وأعرب شيخ الأزهر - خلال الاتصال - عن تمنياته بالشفاء العاجل للدكتور أحمد عمر هاشم، داعيا المولى - عز وجل - أن يجعل هذه الإصابة فى ميزان حسناته، وأن يشفيه شفاء من عنده لا يغادر سقما، وأن يرزقه دوام الصحة والعافية.

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