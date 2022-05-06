الأرصاد تعلن نشاط للرياح على مناطق القاهرة والوجه البحرى اليوم

جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن ثبات فى حالة الطقس دون تغيير حيث تسود أجواء مائلة للحرارة نهارا ومائلة للبرودة ليلا على شمال البلاد.



جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن ثبات فى حالة الطقس دون تغيير حيث تسود أجواء مائلة للحرارة نهارا ومائلة للبرودة ليلا على شمال البلاد. كما تنشط الرياح قليلا على مناطق من القاهرة والوجه البحرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء.

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