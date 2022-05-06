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القاهرة في الجمعة 6 مايو 2022 01:46 صباحاً - محمد السيد - /695854/ياسمين-عبد-العزيز-في-حوارها-بمجلة-سيدتي-كنت-بخطط-أكون-زي-طارق-نور

صرحت الفنانة ياسمين عبد العزيز في حوار خاص بمجلة سيدتي العديد من التصريحات الهامة، التي أثارت الجدل بشكل كبير، كما تداولها رواد التواصل الإجتماعي بشكل ملحوظ، وذلك بعد تحقيقها نجاح كبير في إعلان شركة we.

دوت الخليج يرصد لكم أبرز تصرحات ياسمين عبد العزيز في حوارها مع مجلة سيدتي

أبرز تصريحات ياسمين عبد العزيز في سيدتي

- لم أكن أتوقع أن يقفز الإعلان إلى ترند على اليوتيوب لرقم 1 في العالم

- العوامل التي ساعدت على نجاح الإعلان وجود كريم محمود عبد العزيز موهوب ودمه خفيف وعنده حضور وكاريزما أمام الكاميرا

- والمخرج هادي الباجوري عبقري أحضر كاميرا من ألمانيا حديثة تعمل بتقنيات عالية

- أنا عملت على الإعلان بطريقة الفوازير الاستعراضية المحببة عند الناس وربما هذا هو السبب وراء نجاحه

- أنا في الأساس نجمة إعلانات اشتغلت في بداية حياتي خمس سنوات في المجال

- في بداية عملي كان طموحي العمل في الإعلان فقط

- وكنت أخطط لمستقبلي بأن أصبح مخرجة إعلانات كبيرة مثل ملك الإعلانات طارق نور

- الإعلان رسالة لا تختلف عن أدوات الفن الأمر سواء في السينما أو الدراما أو المسرح

إعلان We للفنانة ياسمين عبد العزيز

على الصعيد الآخر، تصدر إعلان we رمضان 2022 لكريم وياسمين عبد العزيز التريند، نظرًا للتناغم الكبير بينهم وخفة الدم التي طغت على الإعلان ولفتت النظر بشكل كبير، كما نال إعجاب الجمهور وتم تصنيفه كأفضل إعلان في الإعلانات التي عرضت.

وهو عبارة عن بعض المقاطع تحت عنوان رمضان زمان ولا رمضان دلوقتي؟، والتي ظهرت ياسمين عبد العزيز في صورة مرأة كبيرة في السن تتصل لتهنئ أقاربها بقدوم شهر رمضان، والتى طغى عليها خفة الظل بشكل كبير وشاركها الرقص كريم عبد العزيز والغناء أيضًا.

ثم يظهر في المشهد الثاني كريم وياسمين عبد العزيز في صورة شباب ويستكملوا الأغنية مش” هو هو هو” لا “هي هي هي”، وبعد ذلك العديد من المشاهد التي ظهروا فيها بتجسيد عدة شخصيات مختلفة ما بين لوك الستينيات والكاجوال والصعيدي والعديد من الشخصيات الأخرى منها مرة بملابس كرة القدم.

ويأتي الإعلان من إخراج هادي الباجوري، وجسدت خلاله ياسمين عبد العزيز شخصية الدادة دودي والتي قدمتها عام 2008 في فيلمها الشهير، ثم ظهر الفنان كريم محمود عبد العزيز بشخصية عبد الغفور البرعي التي قدمها الفنان الراحل نور الشريف في مسلسله الشهير “لن أعيش في جلباب أبي”.