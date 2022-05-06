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القاهرة في الجمعة 6 مايو 2022 01:46 صباحاً - محمد السيد - /695853/الإنقاذ-النهري-ينجح-في-انقاذ-شخصين-والبحث-عن-ثالث-سقطوا-بترعة-السلام-بالدقهلية

نجحت قوات الشرطة الإنقاذ النهري، في مركز المطرية، التابعة لمحافظة الدقهلية، اليوم الخميس، في إنقاذ شخاصين، من أصل 3 أشخاص، سقطوا في ترعة السلام، بجوار كوبري النسايمة، بينما تجري حليا عمليات البحث عن الثالث، فى حادث سقوط سيارة ملاكى بترعة السلام.

ترجع تفاصيل الحادث عندما تلقى مدير أمن الدقهلية، بلاغًا يقيد بسقوط سيارة ملاكي بترعة السلام بجوار كوبري النسايمة يستقلها 3 أشخاص. انتقل ضباط المباحث وقوات الإنقاذ النهرى الي مكان الحادث، وتم دفع سيارات الإسعاف إلى بترعة السلام حيث تمكنوا من إنقاذ شخصين، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج. وكما كانت الجهود المكثف من قوات الإنقاذ النهرى اعمال البحث عن الشخص الثالث، وجارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

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