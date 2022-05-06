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القاهرة في الجمعة 6 مايو 2022 01:46 صباحاً - محمد السيد - /695851/الصور-الرسمية-لحفل-ما-قبل-زفاف-محمد-فراج-وبسنت-شوقي-على-الطريقة-اليونانية

دوت الخليج يستعرض الصور الرسمية من حفل زفاف محمد فراج وبسنت شوقي.

تصريحات محمد فراج وبسنت شوقي حول علاقتهما

على الصعيد الآخر، تحدث الفنان محمد فراج وزوجته الفنانة بسنت شوقي عن ألاشياء التي يمكن أن تدمر علاقتهم وأجمع الثنائى على الخيانة، وأكدت بسنت أنها يمكن أن تسامح بعد مرة واحدة لكنها يمكن أيضا أن تهدم الخيانة حياتها.

وقالت بسنت شوقي خلال برنامج «ABtalks»، الذي يقدمه الاعلامي أنس بوخش ويذاع عبر قناته الرسمية عبر موقع الفيديوهات يوتيوب: «الخيانة مش هقدر أعدايها، لانها مش محطوطة اصلا في دماغها، فالخيانة لو جت هتلطشني جامد فهتكسر العلاقة».

بسنت شوقي: لو الخائن سمع كلام الطرف التاني في كل حاجة ممكن يرجعوا لبعض

وأكدت: «ممكن الراجل اوالست يرجعوا لبعض بعد الخيانة، بس لو عرفوا غلطتهم، ولو نجح في كسب ثقة الطرف التاني، لكن تاني مرة دي اللي هتبقى صعبة، بس بشرط أن الخاين يعمل اللي الطرف التاني يقوله عليه».

وتابعت: «الستات بتبقى متعودة أن الرجالة مببصين وكدة فعادي ترجعله».

محمد فراج: الخيانة فعل قذر وبيدمر الثقة

وأضاف محمد فراج قاىلا: «فيه ناس لا يمكن تقبل الخيانة، بس فيه ناس بتقبل الفرص، لكن المشكلة الكبيرة إن دا لو حصل بعد حاجة حلوة بنينها مع بعض فدي كارثة، ويبقى ربنا بيحبك لو صلحتك، لأن انت دمرت ثقة بفعل قذر، وفي كل الأحوال الخيانة مش مقبولة».

محمد فراج: مش بنسى فممكن مسمحش في الخيانة

واختتم فراج حديثه عن الخيانة: «مش عارفة ممكن أقبلها ولا لا، لاني مش بنسى خالص، وأما بعيش الحاجة بعيشها بكل جوارحي، وكل حاجة بتاخد وقتها زيادة عن اللزوم فيتأثر فيا بالسلب أو الايجاب».