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القاهرة في الجمعة 6 مايو 2022 01:46 صباحاً - محمد السيد - /695850/نشرة-أخبار-الفن-محمد-فراج-وبسنت-شوقي-يحتفلان-بحفل-زفافهما-هجوم-عنيف-على-عمر-كمال-بسبب-بوستر-أغنيته-الجديدة-وهكذا-علق-مبروك-عطية-على-انفصال-ياسمين-صبري

شهدت الساحة الفنية ،اليوم الجمعة، العديد من الأنباء الهامة والأحداث الفنية المشوقة واللافتة للإنتباه، وفي هذا الإطار يستعرض دوت الخليج أحداث فنية في إنتظارك.

حفل زفاف محمد فراج وبسنت شوقي على الطريقة اليونانية

احتفل الثنائي محمد فراج وبسنت شوقي نجوم الوسط الفني خلال الساعات الماضية بحفل زفافهما بسهل حشيش على الطريقة اليونانية الإغريقية وسط حضور الأهل والأصدقاء من الوسط.

قلة أدب.. الجمهور يهاجم عمر كمال بسبب بوستر أغنيته الجديدة

نشر مؤدي المهرجانات عمر كمال صورة غريبة لسيدة حامل وظهر واضع يده على بطنها هو والمطرب الشعبي حمادة مجدي، وكتب عليها “قريبًا” من دون الإفصاح عن أي تفاصيل، وانهالت عليه موجة من السخرية والهجوم في نفس الوقت.

وشارك عمر كمال تلك الصورة عبر مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة من خلال حساباته الرسمية، وكان الهجوم عليه بسبب هذه الصورة كبير جدًا، وانقسمت التعليقات بين الساخرة، والمهاجمة.

وكانت من بين التعليقات الساخرة: إيه ده يا غالي؟، وقال تعليق آخر: حتى لو اغنيه جديدة بصراحه الصورة مستفزة جدا ومش لايقه خالص.

وكان هناك تعليق ساخر، قال: مبروك المدام حامل، كما قال آخر: انت عامل استفهام لى احنا اللى مش عارفين اى دا.

مبروك عطية عن انفصال أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري: كان كفاية خاتم بـ 3000

علق الدكتور مبروك عطية، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، على نبأ انفصال رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة والفنانة المتألقة هنادي مهنا.

قال عطية خلال مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "النائب المحترم لو استشارني في مسألة الخاتم الذي قيل إن ثمنه وصل لثلاثة ملايين لقلت له يكفي ثلاثين ألفًا للخاتم والباقي أكل بيه الغلابة"

وتابع: "لو رد عليا وقالي أنا مطلع زكاتي وقولتله تصدق قالي متصدق اقوله ايه؟!.. إننا نستفيد من كلام المفسرين لقوله تعالى: "وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ".

وأضاف: "جابلها عربية بعشرة مليون هو ما استشارنيش كنت هاقولك كفاية عربية بنص مليون وكلها بتأدي الغرض والباقي ابني بيه مدرسة...لو رد عليا وقالي باني أربعة أقوله أيه؟!" نحن لم نكن معه وهو يشتري السيارة أو الخاتم، نشيل من أنفسنا سواد نظرتنا لكل ذي مال".

وأشار: «أنا سمعت خلال سنتين الجواز دي، كمية غيرة من الناس اللي بتهاجم، وأنتي كان نفسك تبقي هي وتاكلي الصنية، مش أتجوز راجل متدين وشهم، وكل اللي هاجموا كانوا عاوزين فلوس أبو هشيمة مش أبو هشيمة الراجل التاجر التاجر البرلماني، لا هو السواد ناحية اللي معاه قرشين، واللي معاه قرشين بنكون عاوزينه يشحت». واختتم «المال هو مال الله وربنا هيحاسب كل ذي مال، لو أنت متأكد من كدة هتشيل طاجن ستك ليه، داع الملك لـ المالك هو مش هيبطل جواز وهي مش هتبطل جواز».