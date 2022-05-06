الأزهر يحذر من إساءة استخدام الدعم للدول المسلمة بهدف طمس هويتها الإسلامية

جدة - نرمين السيد - أكد الأزهر الشريف، أنه يتابع ما تقوم به المؤسسات الدولية ومنظمات المجتمع المدنى من جهود فى دعم الدول الأكثر احتياجا وتوفير سبل العيش الآمن، والارتقاء بمستوى التعليم والأنظمة الصحية فى هذه الدول، والتعريف بحقوق الإنسان والمرأة والطفل، وتوفير فرص حقيقية لارتقاء هذه المجتمعات من خلال توفير منح دراسية وفرص للتعرف على خبرات المجتمعات الأكثر تقدما، ومحاولة خلق وعى مجتمعى تجاه مختلف القضايا لا سيما فى ظل هذه الظروف العصيبة التى يمر بها عالمنا منذ أكثر من 10 سنوات.





وأعرب الأزهر، عن تقديره لتلك الجهود ودعمها والتشجيع على استمرارها، لكنه حذر بشدة من أن تٌتخذ هذه الجهود للتسلل إلى داخل المجتمعات المسلمة واستهداف الدين الإسلامي؛ خاصة فيما يتعلق بمنظومة الأسرة وقواعد الميراث التى حددها القرآن الكريم وفسرتها السنة النبوية الشريفة، وذلك من خلال محاولة تشويه العدل الإلهى الممثل فى قواعد الميراث فى الإسلام، وتصويرها بالظالمة للمرأة والمغتصبة لحقوقها، والزج بهذه الدعوات فى المؤتمرات والندوات والمطالبة بتغييرها بدعوى إنصاف المرأة ومساواتها فى الحقوق مع الرجل. وطالب الأزهر، الجميع باحترام قواعد الدين الإسلامى والكف عن إساءة توجيه الدعم المقدم للمجتمعات المسلمة بهدف تغيير هويتها الدينية، والتعرض للمقدسات الإسلامية بشكل مباشر أو غير مباشر، من خلال دعم تيارات داخل المجتمعات تعمل ليل نهار لتنفيذ مخططات مدفوعة للنيل من قواعد هذا الدين الحنيف وتشويه صورته. ودعا الأزهر للنظر والتأمل فى قواعد الزواج والميراث التى شرعها الله فى الإسلام، واستلهام العبر من مبادئها والأصول التى بنيت عليها الحكمة والعدل الإلهي؛ والنظر فى واقع المجتمعات التى جنبت الدين ونصبت الإنسان بديلا عن الخالق الحق، وما نتج عن ذلك من تفكك أسري، وزواج بلا ود أو رحمة، وأطفال بلا أب أو أم وبلا حقوق، ومحاولة دراسة هذا النظام الإلهى الذى حافظ على المرأة وكرمها، وكفل لها حقوقها وجعلها من أهم مقومات المجتمع المتحضر.

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