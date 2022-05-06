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القاهرة في الجمعة 6 مايو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - /695848/بـ-أغنية-أوعديني-رامي-جمال-يحتفل-بخطبة-إحدى-معجباته-من-ذوي-الهمم

احتفل الفنان رامي جمال بخطوبة إحدى معجباته من ذوي الاحتياجات الخاصةوذلك أثناء إحيائه حفل عيد الفطر في الوقت الحالي بمنطقة مدينة نصر، وكانت الحفلة تحت شعار “كامل العدد”.

دوت الخليج يرصد احتفال رامي صبري بخطبة إحدى معجباته من ذوي الهمم في حفله بمدينة نصر

رامي جمال يحتفل بخطبة معجبيه

وقدم رامي جمال أغنية أوعديني كهدية للعروسين في حفل مدينة نصر وذلك احتفال بخطبتهما، وقال عقب انتهاء الأغنية: اديني عملتلكو فرح أحلى من اللي عملتوه، وتدعى العروس رحمة.

ومن الجدير بالذكر، أن أثار الفنان أحمد سعد جدلًا واسعًا بسبب إطلالته الأخيرة في حفله بمدينه نصر، حيث أحدثت ضجة عارمة، حيث ظهر ظهر سعد بتيشرت مقطوع من الرقبه وكت من عند الأكتاف متألقًا على المسرح بأحدث أغانيه.

أسعار تذاكر الحفل

ومن الجدير بالذكر، أن طرحت الشركة المنظمة للحفل البوستر الإعلاني والتذاكر للجمهور على ثلاث فئات وجاءت كالتالي:

الفئة الأولى VIP بمبلغ 750 جنيه

الفئة الثانية الجولد بمبلغ 500 جنيه

الفئة الثالثة السيلفر بمبلغ 300 جنيه

أحمد سعد يُرزق بمولودة جديدة

وعلى الصعيد الاخر، أن أعلن الفنان أحمد سعد بوم السبت الموافق 30 من إبريل الجاري، أنه رزق بمولودة من زوجته علاء بسيوني، وسمى المولودة «عليا» وبهذا يصبح لديه 3 أطفال، حيث أنه رزق بـ أحمد وجودي من زوجته السابقة لبنى بيومي.

ونشر أحمد سعد مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، والذي ظهر فيه من المستشفى خلال استقبال مولودته بعد الولادة مباشرة، وهو يحملها على يديها ويؤذن في أذنها.

وقد علق على الفيديو قائلًا: “الحمد لله والشكر لله رزقنا الله بـ (عليا أحمد سعد).. اللهم أجعلها من الصالحين الأبرار”، وانهال عليه سيل من التعليقات التي تبارك له على المولودة الجديدة.

اخر أعمال رامي جمال وأحمد سعد

وقد انتهى المطرب أحمد سعد من ماستر أغنية جديدة بعنوان «حبينا ناس» والأغنية من كلمات أحمد جابر وألحان وتوزيع محمد شحاتة، ومهندس صوت هانى محروس، ومن المقرر أن يطرحها فى ألبومه الجديد الذى يحمل عنوان «وسع وسع».

ويذكر أن المطرب رامي جمال طرح مؤخرًا أغنية "حكايات جميلة" من ألبومه الجديد الذي يحمل اسم "ولسه" على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" عبر قناته الرسمية والأغنية من ألحانه وكلمات محمد عاطف وتوزيع أحمد إبراهيم.