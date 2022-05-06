انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد تألقها في رمضان.. ياسمين عبد العزيز تخضع لجلسة تصوير جديدة لصالح مجلة سيدتي حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 6 مايو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - /695847/بعد-تألقها-في-رمضان-ياسمين-عبد-العزيز-تخضع-لجلسة-تصوير-جديدة-لصالح-مجلة-سيدتي

دوت الخليج يستعرض أحدث ظهور للفنانة ياسمين عبد العزيز.

إعلان We للفنانة ياسمين عبد العزيز

على الصعيد الآخر، تصدر إعلان we رمضان 2022 لكريم وياسمين عبد العزيز التريند، نظرًا للتناغم الكبير بينهم وخفة الدم التي طغت على الإعلان ولفتت النظر بشكل كبير، كما نال إعجاب الجمهور وتم تصنيفه كأفضل إعلان في الإعلانات التي عرضت.

وهو عبارة عن بعض المقاطع تحت عنوان رمضان زمان ولا رمضان دلوقتي؟، والتي ظهرت ياسمين عبد العزيز في صورة مرأة كبيرة في السن تتصل لتهنئ أقاربها بقدوم شهر رمضان، والتى طغى عليها خفة الظل بشكل كبير وشاركها الرقص كريم عبد العزيز والغناء أيضًا.

ثم يظهر في المشهد الثاني كريم وياسمين عبد العزيز في صورة شباب ويستكملوا الأغنية مش” هو هو هو” لا “هي هي هي”، وبعد ذلك العديد من المشاهد التي ظهروا فيها بتجسيد عدة شخصيات مختلفة ما بين لوك الستينيات والكاجوال والصعيدي والعديد من الشخصيات الأخرى منها مرة بملابس كرة القدم.

ويأتي الإعلان من إخراج هادي الباجوري، وجسدت خلاله ياسمين عبد العزيز شخصية الدادة دودي والتي قدمتها عام 2008 في فيلمها الشهير، ثم ظهر الفنان كريم محمود عبد العزيز بشخصية عبد الغفور البرعي التي قدمها الفنان الراحل نور الشريف في مسلسله الشهير “لن أعيش في جلباب أبي”.

ياسمين عبد العزيز رمضان 2022

وكانت الفنانة ياسمين عبد العزيز قد روجت لظهورها ضمن موسم رمضان 2022 رغم إعلانها عن غيابها عن الموسم الرمضاني بعد أن حققت نجاح كبير العام الماضي بمسلسل اللي مالوش كبير الذي شاركت به زوجها الفنان أحمد العوضي.

وكانت قد شاركت ياسمين عبد العزيز متابعيها وجمهورها بنشرها مقطع فيديو على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، ظهرت خلاله أمام المرآة، وهي تضع الماكياج.

ويقول لها كريم محمود عبد العزيز في الفيديو: “ياسمين.. أنتي مش قلتي مش هتعملي حاجة السنة دي في رمضان؟ لترد عليه الفنانة ياسمين عبد العزيز قائلة: “ومين اللي قالك إني هعمل حاجة في رمضان السنة دي”، وأثارت بعدها فضول الجمهور وتساؤلاتهم حول طبيعة ما ستقدمه ضمن الموسم الرمضاني 2022.