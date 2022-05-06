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القاهرة في الجمعة 6 مايو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - 695846
/695846/غير-مطابقة-للمواصفات-النيابة-تفجر-مفاجأة-حول-حريق-مركب-ميت-غمر
11:14 م - الخميس 5 مايو 2022
أجرت النيابة العامة التحقيقات فى حادث حريق مركب سياحى بميت غمر، فى محافظة الدقهليةوتبين أن الحريق التهم محتوياته بالكامل، وعدم حصول المركب علي تراخيص السلامة الصادرة من إدارة الحماية الميدانية وعدم الموافقة علي تشغيلها لعدم مطابقتها المواصفات والمعايير.
وتبين أن المركب تحرر له محضر يحمل رقم 93 جنح قسم ميت غمر لسنة 2022، وكذلك رقم 10 احوال بتاريخ 20/4/2020 بعدم استيفاء اشتراطات الحماية الميدانية وكشف مصدر مسؤل أن المركب يمتلكه شخص يدعي "محمد.م. ا"، ومقيم شارع الخرية قسم ميت غمر وحصل علي ترخيص من رئاسة مركز مدينة ميت غمر ساريه حتي عام 2023علي الرغم من تحرير محاضر بتاريخ 10/4/2022بالاشتراك مع المسطحات. وتحرر محضر انها غير مطابقة للمواصفات ، و تبين وجود مخاطبات من مجلس المدينة ، بمطالبة المسئولين بالترخيص الا انه لم يتم اتخاذ اجراء ضدها. كانت قد تمكنت قوات الحماية الميدانية من السيطرة على حريق هائل شب داخل مركب سياحي تضم قاعات أفراح ومنطقة ألعاب أطفال من ثلاث طوابق بمدينة ميت غمر مما أسفر عن أضرار مادية جسيمة ودون خسائر في الأرواح.
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