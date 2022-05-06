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القاهرة في الجمعة 6 مايو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - /695845/القبض-على-المتهم-بقتل-شقيق-زوجتة -ببني-سويف

ألقت قوات الأمن بمركز شرطة الفشن ببني سويف، القبض على شخص لاتهامه بقتل شقيق زوجتة، بسبب خلافات زوجية بقرية نزلة البرقي، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

بدأت الأحداث بتلقى اللواء طارق مشهور مدير أمن بنى سويف بلاغا من اللواء أسامة جمعه مدير المباحث الجنائية بمقتل شاب من نزلة البرقى التابعة لمركز الفشن اليوم الخميس

وتم ضبط أداة الجريمة، عقب إجراء التحقيقات والتعرف على تفاصيل الواقعة، وذلك عقب نقل الجثمان لمشرحة الفشن تحت تصرف النيابة، لمباشرة التحقيق حول الحادث .

وتعود تفاصيل الواقعة حينما لقى شاب مصرعه، متأثرا بطعنة نافذة بالصدر على يد زوج شقيقتة، بقرية نزلة البرقي التابعة لمركز الفشن جنوب بنى سويف، وتم استدعاء سيارات الإسعاف لنقله إلى المستشفى.

واستقبلت طوارئ مستشفى الفشن المركزي، " طه ج" 30 سنة، مصاب بطعنه نافذة بالصدر بسكين، من جانب زوج شقيقتة، بسبب خلافات زوجية، وتم إيداع الجثة بالمستشفى لحين تسليمها إلى ذويها.

وقال أحد الأهالى، إن هناك بعض الخلافات العائلية بين " طه ج" المجنى عليه، و زوج شقيقتة ويدعى " على ح" 34 سنة، عامل، و زوجتة، مما أدى إلى محاولة المجنى عليه التدخل لحل المشكلة، إلا أن زوج شقيقتة قام بطعنه بسكينة فأصابه بطعنه نافذه بالصدر أودت بحياته، على الفور.