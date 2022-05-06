انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد وعكتها الصحية.. أحمد الفيشاوي يوجه رسالة مؤثرة لوالدته حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 6 مايو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - /695844/بعد-وعكتها-الصحية-أحمد-الفيشاوي-يوجه-رسالة-مؤثرة-لوالدته

وجه الفنان أحمد الفيشاوي رسالة إلى والدته الفنانة الكبيرة سمية الألفي وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، وتفاعل الجمهور معه بالدعاء لوالدته التي أصابتها وعكة صحية الفترة الماضية.

دوت الخليج يرصد لكم رسالة أحمد الفيشاوي لوالدته سمية الألفي بعد دخولها في وعكة صحية

أحمد الفيشاوي لوالدته: أنتي أحلي حاجة

ونشر الفيشاوي صورة لوالدته عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام، وعلق قائلا: "الفنانة العظيمة سُمية يوسف الألفي أمي أنتي أحلي حاجة في كل حاجة ربنا يتمم شفاكي علي خير يا حبيبتي".

فيلم أشباح أوروبا لـ أحمد الفيشاوي

ومن الجدير ب الذكر، أن روج الفنان أحمد الفيشاوي لـ فيلمه الجديد الذي أتى بعنوان “أشباح أوروبا”، مشيرا إلى عرضه ضمن منافسة أفلام عيد الفطر من هذا العام 2022 الذي تبقى عليه ما يقرب من 15 يوم فقط.

نشر أحمد الفيشاوي صور للبوستر الدعائي لفيلمه الجديد “أشباح أوروبا” عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وعلق عليها قائلا: “اخيراََ فيلم العيد أشباح أوروبا في جميع دور العرض في مصر و الوطن العربي”

يعد فيلم أشباح أوروبا من بطولة أحمد الفيشاوي، هيفاء وهبي ومصطفى خاطر، أروى جودة، بيومي فؤاد، وعباس أبو الحسن، وتدور أحداث الفيلم في إطار من الإثارة والتشويق، ويتولى تأليفه كريم فاروق، ومن محمد عبد الرحمن حماقي.

أحمد الفيشاوي وفيلم الدعوة عامة

هذا وأعلن الفنان أحمد الفيشاوي عن بدء تصوير فيلم الدعوة عامة، الذي يقدم فيه دور البطولة، ويشاركه كل من اسماء أبو اليزيد وعبد الرحمن توتة، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، حيث قال: "بسم الله الرحمن الرحيم اول يوم تصوير .. فيلم الدعوة عامة.. بطولة احمد فاروق الفيشاوي محمد عبدالرحمن (توتة) اسماء ابو اليزيد.. انتاج يوسف الطاهر.. اخراج وائل فرج".

أحمد الفيشاوي ينعي عهدي صادق

وعلى صعيد آخر، قد حرص الفنان أحمد الفيشاوي على نعي الراحل عهدي صادق، حيث نشر صورة للراحل عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، وعلق عليها قائلًا: "بكل الحزن أنعي وأودع صديق الطفولة الفناق القدير عهدي صادق.. هتوحشني يا عهدي وإن شاء الله نلتقي قريبًا على خير، نسألكم الفاتحة".