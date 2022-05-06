انت الان تتابع تفاصيل خبر قلة أدب.. الجمهور يهاجم عمر كمال بسبب بوستر أغنيته الجديدة حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 6 مايو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - /695840/قلة-أدب-الجمهور-يهاجم-عمر-كمال-بسبب-بوستر-أغنيته-الجديدة

نشر مؤدي المهرجانات عمر كمال صورة غريبة لسيدة حامل وظهر واضع يده على بطنها هو والمطرب الشعبي حمادة مجدي، وكتب عليها “قريبًا” من دون الإفصاح عن أي تفاصيل، وانهالت عليه موجة من السخرية والهجوم في نفس الوقت.

دوت الخليج يرصد الهجوم على عمر كمال وحمادة مجدي بعد هذه الصورة

عمر كمال يثير الجدل

وشارك عمر كمال تلك الصورة عبر مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة من خلال حساباته الرسمية، وكان الهجوم عليه بسبب هذه الصورة كبير جدًا، وانقسمت التعليقات بين الساخرة، والمهاجمة.

وكانت من بين التعليقات الساخرة: إيه ده يا غالي؟، وقال تعليق آخر: حتى لو اغنيه جديدة بصراحه الصورة مستفزة جدا ومش لايقه خالص.

وكان هناك تعليق ساخر، قال: مبروك المدام حامل، كما قال آخر: انت عامل استفهام لى احنا اللى مش عارفين اى دا.

صورة عمر كمال في بداياته

ومن الجدير بالذكر، أن شارك المطرب الشعبي عمر كمال متابعيه وجمهوره بنشره صورة نادرة له في بداياته وحرص أن يوجه رسالة من خلالها، وذلك خلال الأيام الماضية، وقد حرص المطرب الشعبي عمر كمال أن يوجه رسالة لمتابعيه وجمهوره من خلال الصورة التي نشرها عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وعلق عمر كمال على الصورة قائلًا: "المهنة اللي ماكنتش فيها صبي… ماينفعش تبقى فيها معلم"، وتفاعل معه الجمهور والمتابعين من خلال خاصية التعليقات.

ومن ناحية أخرى، كان الموسيقار حلمي بكر، شن هجوما على عمر كمال بسبب تغييره كلمات أغنية “بنت الجيران” من “خمور وحشيش” إلى ”تمور وحليب”، خلال حفل أقامه ضمن موسم الرياض الترفيهي.

أزمات عمر كمال

وقال حلمي بكر في حوار له ببرنامج خط أحمر المذاع عبر شاشة قناة الحدث اليوم الفضائية إنه لا يمكن أن يقبل اعتذاره بعد إهانته لمصر، معلقًا: “في رقبتا كلنا هذه الإدانة ومن طالب بتبرئته سيُدان.. ولو جبت من يختلف معي في اللغة لنبذهم وأقل حاجة ممكن أقولها إنهم معندهمش ذوق”.

وأضاف: “محاولة الفنان هاني شاكر إنقاذ الذوق العام مش كفاية”، كما هاجم المطرب محمد عطية أيضًا ووصفه بـ "مطرب الأغنية الواحدة".

وقبل أيام كان قد أعلن المطرب الشعبي عمر كمال عن أغنية جديدة من المقرر أن يطرحها في وقفة عيد الفطر بالتعاون مع مطرب المهرجانات حسن شاكوش.