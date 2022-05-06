محمد سلام عن حفل زفاف بسنت شوقي ومحمد فراج:«امال اللي حضرته دا كان ايه»

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القاهرة في الجمعة 6 مايو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - /695839/محمد-سلام-عن-حفل-زفاف-بسنت-شوقي-ومحمد-فراجامال-اللي-حضرته-دا-كان-ايه

علق الفنان الكوميدي محمد سلام بشكل طريف على حفل زفاف الفنان محمد فراج والفنانة بسنت شوقي الذي أُقيم مساء اليوم.

دوت الخليج يرصد تعليق الفنان محمد سلام على حفل زفاف محمد فراج وبسنت شوقي.

محمد سلام يسخر من حفل زفاف محمد فراج وبسنت سوقي

قال سلام في مقطع فيديو هنأ فيه العروسين: "أنا مش فاهم بجد والله، امال اللي أنا حضرته دا كان ايه معلش.. معلش يا بسنت معلش يا فراج اللي أنا حضرته دا كان ايه؟! ألف مبروك طبعًا".

محمد سلام يتألق في الكبير أوي 6

على الصعيد الآخر، تألق الفنان محمد سلام في الكبير اوي 6 بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، ليلى عز العرب، مصطفى غريب، حسن القناوى، علاء زينهم، حسين أبو حجاج وضيوف الشرف ماجد الكدوانى، حمدى الميرغنى، نرمين الفقى، وأسماء جلال، وسليمان عيد وآخرين وتأليف مصطفي صقر إخراج أحمد الجندي.

تستمر مغامرات الكبير أوى وجونى وحزلقوم حيث تعود الشخصيات الثلاثة للظهور مجددًا بعد 6 سنوات من عرض الموسم الخامس للعمل عام 2015، حيث تظهر هذه الشخصيات بعد مرورهم بالعديد من الأحداث وتكشف الأحداث حالهم في الوقت الحالي.

"الكبير أوى" أصبح ملتزما بمسئولية تربية أبنائه (العترة وجونى) ويقرر الزواج من ابنة عمه لمراعاتهما، أما جونى فيحاول إيجاد عمل يحقق منه الربح ولذلك يقرر عمل فيديوهات على السوشيال ميديا لأهل المزاريطة، يظل الشقيق الثالث جزلقوم كما هو يتورط في العديد من المشاكل في أي مكان يتواجد فيه.

معلومات حول محمد سلام

قدم محمد سلام على خشبة مسرح كلية التجارة بجامعة القاهرة عروضًا ثرية لفتت الانتباه إلى موهبته الجادة والحقيقية، وهو ما أهله للالتحاق بورشة مركز الإبداع بقيادة المخرج خالد جلال.

وبعد تخرجه فى مركز الإبداع، شارك فى أدوار صغيرة أمام الكاميرات مثل دوره فى فيلم «الرهينة» مع الفنان أحمد عز، ثم كانت النقلة الكبرى فى حياته الفنية من خلال مسرحية «قهوة سادة» عام ٢٠٠٩ التى أصبح معظم أبطالها فيما بعد نجومًا فى السينما والدراما المصرية.

وشارك «سلام» فى الكثير من الأعمال الكوميدية خلال الفترة الماضية، منها مسلسلات «لهفة» و«كابتن مصر» و«نيللى وشريهان» و«فى اللالا لاند»، كما شارك فى أعمال تراجيدية بعيدًا عن الكوميديا منها مسلسل «حق ميت» مع حسن الرداد و«أبوعمر المصرى» مع أحمد عز.