انت الان تتابع تفاصيل خبر مصرع شاب طعنا بالسكين على يد زوج شقيقتة ببني سويف حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 6 مايو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - /695838/مصرع-شاب-طعنا-بالسكين-على-يد-زوج-شقيقتة-ببني-سويف

لقى شاب مصرعه، متأثرا بطعنة نافذة بالصدر على يد زوج شقيقتة، بقرية نزلة البرقي التابعة لمركز الفشن جنوب بنى سويف، وتم استدعاء سيارات الإسعاف لنقله إلى المستشفى.

وتعود تفاصيل الواقعة حينما استقبلت طوارئ مستشفى الفشن المركزي، " طه ج" 30 سنة، مصاب بطعنه نافذة بالصدر بسكين، من جانب زوج شقيقتة، بسبب خلافات زوجية، وتم إيداع الجثة بالمستشفى لحين تسليمها إلى ذويها.

وقال أحد الأهالى، إن هناك بعض الخلافات العائلية بين " طه ج" المجنى عليه، و زوج شقيقتة ويدعى " على ح" 34 سنة، عامل، و زوجتة، مما أدى إلى محاولة المجنى عليه التدخل لحل المشكلة، إلا أن زوج شقيقتة قام بطعنه بسكينة فأصابه بطعنه نافذه بالصدر أودت بحياته، على الفور.