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القاهرة في الجمعة 6 مايو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - /695832/جهود-مكثفة-لكشف-ملابسات-العثور-على-زوجة-مدفونة-فى-حظيرة-بالغربية

تكثف وحدة مباحث مركز قطور من كشف ملابسات العثور على جثة زوجة مدفونة داخل حظيرة مواشى بقرية بلتاج موثقة يديها ومغطى فمها بشريطة .

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قطور يفيد، بورد بلاغ، من شخص يدعي "ابراهيم ال"، ويبلغ من العمر 43 عاما ويعمل مزارع، بتغيب زوجته عن منزلها منذ اسبوع، وقامت بسرقة الذهب الخاص بهم.

وأمام ذلك قرر اللواء ياسر عبدالحميد مدير المباحث الجنائية بتشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة، وتبين قيام الزوج ويدعي "ابراهيم ال"، ويبلغ من العمر 43 عاما ويعمل مزارع، بقتل زوجته وتدعي "تهاني. ال" وتبلغ من العمر 40 عاما وتعمل مدرسة في المعهد الديني بذات القرية.

حرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة وانتداب الطب الشرعي وتشريح جثمان المتوفية واستدعاء أسرة القتيلة والوقوف على أسباب وظروف وملابسات الواقعة.