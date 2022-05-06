الأوراق المطلوبة لعقد لجنة امتحان خاصة للطلاب

جدة - نرمين السيد - وحال تعرض الطالب للعذر المرضى المفاجئ عليه التوجه للإدارة التعليمية التابع لها، لملء طلب عقد لجنة خاصة للامتحان، والتقدم بالأوراق التالية:-

- تقرير طبى من مستشفى حكومى.

- صورة شخصية للطالب

- طابع تعليمى لصالح صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية يُلصق على الطلب.

ويزود ولى الأمر طلب عقد اللجنة الخاصة، ببيانات الطالب مع تحديد العذر المرضى الذى حال دون أدائه الامتحان، وحالة الطالب سواء كان يحتاج إلى مرافق للكتابة أم لا.

وتنطلق امتحانات نهاية العام الدراسى 2021-2022، لصفوف النقل والشهادة الإعدادية اعتبارا من يوم السبت المقبل الموافق 7 مايو 2022، كما تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 28 مايو المقبل، بينما تنطلق امتحانات الثانوية العامة يوم 26 يونيو.