اللجنة الأسقفية بالكنيسة الكاثوليكية تستعد للمؤتمرات الصيفية

جدة - نرمين السيد - اجتمعت اللجنة الأسقفية للشباب، التابعة لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، برئاسة الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، ومسؤول اللجنة بدار سيدة السلام للأقباط الكاثوليك، بمساكن شيراتون.





جاء ذلك بمشاركة بعض أعضاء اللجنة من مختلف الإيبارشيات. كما كان فى استقبال الأنبا توما، وأعضاء اللجنة الأسقفية للشباب الأنبا باخوم، النائب البطريركى لشؤون الإيبارشية البطريركية. وتضمن الاجتماع مناقشة آخر الاستعدادات والمستجدات الخاصة بإعداد المؤتمر الصيفى القادم.

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