انت الان تتابع تفاصيل خبر طارق الخولي: الحبس الاحتياطي له بدائل فى دول العالم..والسيسي يمتلك إرادة قوية لدمج الشباب حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 5 مايو 2022 11:48 مساءً - محمد السيد - /695843/طارق-الخولي-الحبس-الاحتياطي-له-بدائل-فى-دول-العالموالسيسي-يمتلك-إرادة-قوية-لدمج-الشباب

قال النائب طارق الخولي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عضو لجنة العفو الرئاسي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يمتلك ارادة قوية لعودة الشباب بشكل طبيعي وإعادة دمجه فى المجتمع، خاصة بعد اطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، ووجود ارادة سياسية قوية، فضلا عن تضافر جهود التيارات المختلفة من اليمين واليسار وفى ظل الجمهورية الجديدة.

واوضح عضو لجنة العفو الرئاسي، خلال لقائه على ببرنامج كلام فى السياسة، المذاع على اكسترا نيوز، أن اللجنة تعقد حوار مع مختلف القوى السياسية للتوصل لبدائل للحبس الاحتياطي، مؤكدا ان العديد من دول العالم وضعت بدائل للحبس الاحتياطي كالمنع من السفر أو تحديد الإقامة، خاصة وأن فلسفته ترتكز على عدم هروب المتهم أو الحفاظ على حياته.

وتابع طارق الخولي، أن الحالات التي تنظرها اللجنة وفقا لاحكام القانون هو عنصر ارتكب جرم ، وفقا لاجراءات النيابة العامة ولكن الرئيس يستخدم صلاحياته الدستورية فى العفو عن الشباب ودمجه فى المجتمع لتحقيق السلم المجتمعي، موضحا ان العفو عن المحبوسين احتياطيا يكون وفقا لحالة الحوار، خاصة انها متعلقة بالنائب العام وتجاوز المتهم لمدة الحبس الاحتياطي.

واكد عضو البرلمان، أن القضايا التي صدر بها حكم نهائي كقضية حسام مؤنس، يصدر بها قرار مباشر بالعفو من رئيس الجمهورية.

وقال الخولي، أن لجنة العفو اطلقت بعد المؤتمر الوطني للشباب، وفلسفتها استخدام الصلاحيات الدستورية للرئيس لاتخاذ قرارات العفو والتعامل مع بعض القضايا الخاصة بالرأي والتظاهر السلمي.