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القاهرة في الخميس 5 مايو 2022 11:48 مساءً - محمد السيد - /695842/طارق-الخولي-لجنة-العفو-الرئاسي-لن-تكون-سبب-فى-خروج-عنصر-خطر-على-الأمن-القومي-المصري

أكد النائب طارق الخولي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عضو لجنة العفو الرئاسي، أن العفو سيطبق على من يستحق وفقا لمعايير، أهمها عدم الانضمام لتنظيمات إرهابية، أو ارتكاب أعمال عنف، مشددا على أن اللجنة لن تكون سبب فى خروج عنصر يشكل خطرا على الامن القومي المصري.

واوضح عضو لجنة العفو الرئاسي، خلال لقائه على ببرنامج كلام فى السياسة، المذاع على اكسترا نيوز، أن الحالات التي تنظرها اللجنة وفقا لاحكام القانون هو عنصر ارتكب جرم وفقا لاجراءات النيابة العامة، مضيفا" ان الرئيس يستخدم صلاحياته الدستورية فى العفو عن الشباب ودمجه فى المجتمع لتحقيق السلم المجتمعي، موضحا ان العفو عن المحبوسين احتياطيا يكون وفقا لحالة الحوار، خاصة انها متعلقة بالنائب العام وتجاوز المتهم لمدة الحبس الاحتياطي.

واكد عضو البرلمان، أن القضايا التي صدر بها حكم نهائي كقضية حسام مؤنس، يصدر بها قرار مباشر من رئيس الجمهورية.

وقال الخولي، أن لجنة العفو اطلقت بعد المؤتمر الوطني للشباب، وفلسفتها استخدام الصلاحيات الدستورية للرئيس لاتخاذ قرارات العفو والتعامل مع بعض القضايا الخاصة بالرأي والتظاهر السلمي.

وأكد الخولي، أن الرئيس لدية ارادة قوية لعودة الشباب بشكل طبيعي ودمجه فى المجتمع، خاصة بعد اطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، والارادة السياسية القوية، وتضافر جهود التيارات المختلفة من اليمين واليسار وفى ظل الجمهورية الجديدة.