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القاهرة في الخميس 5 مايو 2022 11:48 مساءً - محمد السيد - /695837/تيشرت-مقطوع-أحمد-سعد-يثير-الجدل-بإطلالته-في-حفل-مدينة-نصر

أثار الفنان أحمد سعد جدلًا واسعًا بسبب إطلالته الأخيرة في حفله بمدينه نصر، حيث أحدثت ضجة عارمة.

دوت الخليج يرصد إطلالة أحمد سعد المثيرة للجدل في حفله بمدينة نصر.

إطلالة أحمد سعد

ظهر سعد بتيشرت مقطوع من الرقبه وكت من عند الأكتاف متألقًا على المسرح بأحدث أغانيه.

أسعار تذاكر الحفل

ومن الجدير بالذكر، أن طرحت الشركة المنظمة للحفل البوستر الإعلاني والتذاكر للجمهور على ثلاث فئات وجاءت كالتالي:

الفئة الأولى VIP بمبلغ 750 جنيه

الفئة الثانية الجولد بمبلغ 500 جنيه

الفئة الثالثة السيلفر بمبلغ 300 جنيه

أغنية حبينا ناس للفنان أحمد سعد

وعلى الصعيد الآخر، انتهى المطرب أحمد سعد من ماستر أغنية جديدة بعنوان «حبينا ناس» والأغنية من كلمات أحمد جابر وألحان وتوزيع محمد شحاتة، ومهندس صوت هانى محروس، ومن المقرر أن يطرحها فى ألبومه الجديد الذى يحمل عنوان «وسع وسع».

ويذكر أن المطرب رامي جمال طرح مؤخرًا أغنية "حكايات جميلة" من ألبومه الجديد الذي يحمل اسم "ولسه" على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" عبر قناته الرسمية والأغنية من ألحانه وكلمات محمد عاطف وتوزيع أحمد إبراهيم.

أحمد سعد يُرزق بمولودة جديدة

ومن الحدير بالذكر، أن أعلن الفنان أحمد سعد بوم السبت الموافق 30 من إبريل الجاري، أنه رزق بمولودة من زوجته علاء بسيوني، وسمى المولودة «عليا» وبهذا يصبح لديه 3 أطفال، حيث أنه رزق بـ أحمد وجودي من زوجته السابقة لبنى بيومي.

ونشر أحمد سعد مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، والذي ظهر فيه من المستشفى خلال استقبال مولودته بعد الولادة مباشرة، وهو يحملها على يديها ويؤذن في أذنها.

وقد علق على الفيديو قائلًا: “الحمد لله والشكر لله رزقنا الله بـ (عليا أحمد سعد).. اللهم أجعلها من الصالحين الأبرار”، وانهال عليه سيل من التعليقات التي تبارك له على المولودة الجديدة.