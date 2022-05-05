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القاهرة في الخميس 5 مايو 2022 11:48 مساءً - محمد السيد - /695831/بإطلالة-فريدة-هكذا-احتفل-عمر-زكريا-بزفافه-على-غادة-بهاء-صور

أقيم اليوم حفل زفاف الفنان الشاب عمر زكريا والإستايلست غادة بهاء، وكانت إطلالتهم رقيقة وجذابة في نفس الوقت، حيث ارتدى عمر بدلة باللون الأسود أسفلها قميص باللون الأبيض وربطة عنق باللون الأسود، وقد أطلت غادة بفستان باللون الأبيض بأكمام طويلة ومطرز.

دوت الخليج يرصد لكم تفاصيل زفاف الفنان عمر زكريا ومصممة الأزياء غادة بهاء

زفاف عمر زكريا و غادة بهاء

وكانت إطلالاتهم ملفتة للأنظار، وقد اعتمدت غادة مكياجًا من الوان ترابية ونسقت كلتها بفستان الزفاف الأبيض مع طرحة بيضاء طويلة، أضافت لشكل الفستان رونقًا، وجاء الزفاف وسط حضور الأهل والأقارب.

ومن الجدير بالذكر، أن ذكرت الاستايلست غادة بهاء أن إطلالات "مريم الخشت" خلال فعاليات مهرجان القاهرة بدورته الـ 42 كانت مميزة وكل إطلالة مختلفة عن غيرها وظهر ذلك بوضوح خلال الإطلالات، فكل إطلالة مختلفة من حيث الفستان وقصة الشعر والمكياج والمجوهرات، وكانت الإطلالات غير مكررة وفي نفس الوقت تظهر جمالها وتناسب شخصيتها.

غادة بهاء وإطلالات مريم الخشت

وعلى صعيد آخر، قد اعتمدت أن تكون إطلالة مريم الخشت كلاسيكية في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 42 لتتناسب مع أجواء المهرجان، وكان الفستان باللون الأسود ذو ذيل طويل ومزين بالريش الأسود في الجزء العلوي من الفستا وهو من «Zahan» وتألقت بمجوهرات أنيقة من "عزة فهمي"، وأطلت بمكياج ناعم يبرز جمالها بأنامل الميكاب أرتست "نور رزق"، مع تسريحة شعر رقيقة تناسب إطلالتها الكلاسيكية بأنامل مصفف الشعر "مالك فارس".

وبالنسبة لثاني إطلالة فكانت عكس إطلالتها الأولى، فكانت الاستايلست غادة بهاء تريد أن تظهرها بلوك أنثوي جذاب يبرز جمالها بشكل مختلف، فكانت إطلالتها عبارة عن فستان بسيط باللون الأحمر الأنثوي من تصميم "مرام برهان"، وأكملت اللوك بمجوهرات من «Jude Benhalim» ومكياج يناسب إطلالتها الجذابة بأنامل الميكاب أرتست "ندى سويدان".

وثالث إطلالات مريم الخشت كانت من الإطلالات المفضلة لدى الاستايلست غادة بهاء، وكانت الإطلالة عبارة عن فستان طويل باللون الأسود ذات قصة مميزة ومختلفة من تصميم "مرام برهان"، وتألقت بمجوهرات من "عزة فهمي"، ومكياج بأنامل "ندى سويدان".