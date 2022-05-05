امتحان تدريبى وإلكترونى وبديل.. ماراثون أولى وثانية ثانوى ينطلق السبت

جدة - نرمين السيد - وتنطلق امتحانات نهاية العام الدراسى 2021/2022، للصفين الأول والثانى الثانوى، الأسبوع المقبل، وبالتحديد يوم 11 مايو بالنسبة للصف الأول، ويوم 12 مايو بالنسبة للصف الثانى.

لكن اعتبارا من السبت المقبل الموافق 7 مايو، يبدأ الطلاب أداء الامتحانات فى المواد غير الأساسية والمجالات والمستوى الرفيع، التى تتولى المدارس فى لجان مؤمنة ومراقبة، وتحت إشراف الإدارة التعليمية.

وقررت وزارة التربية والتعليم، عقد تدريب نهائى للطلاب على استخدام أجهزة "التابلت" فى الامتحانات الإلكترونية؛ خلال يومى 7 و8 مايو 2022، للتأكد من الإمكانيات التكنولوجية بالمدارس المقرر عقد الامتحانات بها.

وبهذا القرار يكون طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى، فى انتظار ثلاثة أنواع من الامتحانات، بداية من الامتحان التدريبى على استخدام أجهزة التابلت فى الامتحانات، ثم امتحانات نهاية العام التى تعقد إلكترونيا وورقيا، وانتهاء بالامتحان البديل الذى يؤديه الطلاب الذين يواجهون مشكلات فنية أو مرضية أثناء امتحانات المواد الأساسية، ويرصد دوت الخليج التفاصيل فى السطور التالية.

أولا: الامتحان التدريبى النهائى

قررت وزارة التربية والتعليم، عقد امتحان تدريبى نهائى لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى، على استخدام أجهزة "التابلت" فى الامتحانات الإلكترونية، خلال يومى 7 و8 مايو الجارى؛ للتأكد من الإمكانيات التكنولوجية بالمدارس المقرر عقد الامتحانات بها.

وأوضحت الوزارة أن هذا التدريب موجه للطلاب الذين لم يحضروا التدريبات الماضية، التى عقدت فى مارس وأبريل، أو لم يتمكنوا من أدائها فى المدارس غير المجهزة، لإعطائهم فرصة أخرى لتحديث الأجهزة والتأقلم مع منصة الامتحان الجديدة، مشيرة إلى أن هذا الاختبار اختيارى، ويعقد تحت إشراف الإدارة التعليمية.

ويؤدى طلب الصف الأول الثانوى الامتحان فى مادة الأحياء، يوم السبت، بينما يؤدى طلاب الصف الثانى الامتحان فى مادة الرياضيات يوم الأحد.

ولفتت الوزارة إلى أن التدريب سيتم عقده داخل المدرس المجهزة لعقد امتحانات نهية العام، وتتولى المديريات التعليمية والإدارات التابعة لها، وضع خطة التدريب داخل لجان المدارس المحددة كلجان لامتحانات نهاية العام، بما لا يؤثر على أداء الطلاب امتحانات المواد التى لا تضاف للمجموع.

وأشارت إلى أنه سيتم تحديث التطبيق الخاص بمنصة الامتحانات اعتبارا من اليوم الخميس، مشددة على الطلاب بضرورة تحديث أجهزتهم، كما طالبت مديرى المديريات بتذليل كافة العقبات إن وجدت وإخطار الوزارة بأية ملاحظات أثناء عقد التدريب.

وقال مصدر مطلع داخل وزارة التربية والتعليم لمبتدا، إن الوزارة قررت عقد هذا الامتحان فى الأيام التى يؤدى فيها الطلاب امتحانات المواد التى لا تضاف للمجموع، لضمان حضور أكبر عدد منهم، وحتى يتم اختبار الامكانيات التكنولوجية بالمدارس بشكل حقيقى، خاصة أن الامتحانات التدريبية التى أداها الطلاب خلال شهر رمضان المبارك، شهدت نسبة غياب مرتفعة خاصة بين طلاب الصف الثانى الثانوى، وحتى تتمكن الوزارة والمديريات التعليمية من تديبر حلول بديلة حال اكتشاف أى عائق يحول دون إكمال تجربة الامتحانات بنجاح.

ثانيا: امتحان إلكترونى وورقى

واعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 11 مايو، يبدأ طلاب الصف الأول الثانوى امتحان المواد الأساسية، وتستمر امتحاناتهم حتى 25 من نفس الشهر، أما طلاب الصف الثانى الثانوى فيبدأون امتحاناتهم يوم 12 مايو ويستمرون حتى 26 من نفس الشهر.

وقررت وزارة التربية والتعليم هذا العام الجمع بين نظام الامتحان الورقى والإلكترونى فى امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى، حيث يجيب الطلاب على الأسئلة المقالية التى يخصص لها نسبة 30% من الامتحان "ورقيا"، بينما يجيبون على أسئلة الاختيار من متعدد التى يخصص لها نسبة 70% من الامتحان "إلكترونيا" باستخدام أجهزة التابلت المسلمة لهم.

ويقسم زمن الإجابة على الامتحان بين نوعى الأسئلة، حيث يخصص ثلث الوقت للإجابة على الأسئلة المقالية ثم يسلم الطلاب الأوراق، ويبدأون الإجابة على أسئلة الاختيار من متعدد على أجهزة التابلت خلال ثلثى الزمن المتبقى.

وقال وزير التربية والتعليم، إن الوزارة لجأت لهذه الآلية، استجابة لشكاوى عدد من الطلاب بشأن صعوبة الإجابة على الأسئلة المقالية على أجهزة التابلت باستخدام القلم.

ولفت إلى أن الأسئلة المقالية جزء لا يتجزأ من تقييم المهارات المختلفة لدى الطلاب، والتى لا يمكن قياسها من خلال أسئلة الاختيار من متعدد فقط، مشيرا إلى أنها لا تقتصر على أسئلة القصة والتعبير فى اللغة العربية.

وأوضح أن الأسئلة المقالية سيجدها الطلاب فى مختلف المواد سواء النظرية مثل اللغة العربية أو العملية مثل الرياضيات، فى الجزئيات التى تحتاج الإجابة عليها إلى خطوات.

وتعقد هذه الامتحانات فى المدارس المجهزة بالبنية التحتية التكنولوجية فقط، سواء كانت حكومية أو خاصة، بحيث يتم اختبار الطلاب على فترتين صباحية ومسائية.

ويؤدى طلاب المدارس المجهزة الامتحان خلال الفترة الصباحية، أما طلاب المدارس غير المجهزة فيجرى تسكينهم بالمدارس المجهزة لأداء الامتحان خلال الفترة المسائية.

ويحظر على الطلاب، اصطحاب الكتاب المدرسى أو أى مصادر ورقية إلى الامتحان، حيث يتم تسليمهم "ورقة مفاهيم أو كتيب مفاهيم" مع ورقة الأسئلة فى كل امتحان، تضعها اللجنة الفنية لواضعى أسئلة الامتحانات، وتتضمن كل ما يحتاجه الطالب من: مفاهيم، قوانين، صور وخرائط وغير ذلك، بديلا عن الكتاب المدرسى.

وحذر الوزير الطلاب من محاولة تقسيم شاشة التابلت للوصول إلى مصادر المعرفة الرقمية، تجنبا للخروج من منصة الامتحان، التى جرى تصميمها بطريقة لا تسمح بهذا الإجراء.

ثالثا: امتحان بديل

وفى ضوء تخوفات بعض الطلاب وأولياء أمورهم، من حدوث أى مشكلات تقنية تحول دون إتمام الامتحانات، أو تعرض الطالب إلى عذر قهرى قبل أو أثناء الامتحان، قررت وزارة التربية والتعليم عقد امتحانات بديلة للطلاب خلال الفترة بين 30 مايو و1 يونيو2022، على أن تعقد هذه الامتحانات ورقيا وتكون نوعية الأسئلة اختيار من متعدد.

وشددت الوزارة أنه إذا حدث أى عطل بالكهرباء أو جهاز التابلت أو الخادم المدرسى بالنسبة لطلاب الصف الأول والثانى الثانوى الذين لهم الحق فى أداء الامتحانات إلكترونيا "المنتظمين، والخدمات" أثناء تواجدهم بلجنة سير الامتحان، يتم تحرير محضر إثبات حالة موقع من مدير المدرسة ومسئول التطوير التكنولوجى باللجنة، بموجبه يحق لهم دخول الامتحان البديل.

وقال الدكتور طارق شوقى، إن الامتحانات البديلة لم يتم إقرارها تحسبا لأعطال "التابلت" أو منصة الامتحان الإلكترونية، ولكن لظروف خارجة عن الإرادة مثل انقطاع الكهرباء أو مرض الطالب أو غيابه بعذر مقبول، فهى تستهدف طمأنة الطلاب بأن فرصتهم فى الامتحان محفوظة.

ونبه الوزير على أنه فى حالة خروج الطالب من منصة الامتحان الإلكترونية بسبب اختراقه "تهكير" جهاز "التابلت" فلن يكون له الحق فى دخول الامتحان البديل، لكن سيحرر له مسؤول التطوير التكنولوجى والشؤون القانونية محضرا، ويعتبر راسبا فى امتحان المادة.