انت الان تتابع تفاصيل خبر عميلة اتصالات مصر Etisalat Misr : "الشبكة سيئة والرصيد بيتخصم" حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 5 مايو 2022 10:51 مساءً - محمد السيد - /695836/عميلة-اتصالات-مصر-Etisalat-Misr--الشبكة-سيئة-والرصيد-بيتخصم

اشتكى عملاء اتصالات مصر Etisalat Misr من سوء الخدمة المقدمة لهم، معبرين عن شكواهم عبر صفحة اتصالات مصر على الرسمية موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ويرصد دوت الخليج كل ما قاله عملاء اتصالات مصر من أجل حل مشكلتهم.

شكاوي عملاء اتصالات مصر

قال أحد عملاء اتصالات مصر : " الشبكة سيئة للغاية".

وأضاف آخر : "معايا مشكلة بيتخصم من رصيد ع النوتة كل ما يعمل مكالمة بالرغم إني على باقة وفيها رصيد".

وردت شركة اتصالات مصر بشكل روتيني: "بعتذرلك عن أي مشكلة علشان نعرف نساعدك بشكل أفضل يرجي إرسال الرقم واختيار التحدث مع خدمه العملاء من خلال رسائل صفحتنا على الفيسبوك من خلال اللينك ده: https://m.me/etisalatmisr".