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القاهرة في الخميس 5 مايو 2022 10:51 مساءً - محمد السيد - /695833/إطلالة-مميزة-لـ-هنادي-مهنا-في-حفل-زفاف-بسنت-شوقي-ومحمد-فراج

دوت الخليج يستعرض إطلالة هنادي مهنا في حفل زفاف محمد فراج وبسنت شوقي.

هنادي مهنا بحفل زفاف بسنت شوقي ومحمد فراج

أطلت هنادي بفستان برتقاني اللون أبرز رشاقتها التي أثار الجدل خلال الفترة الماضية بسبب خسارتها الكثير من الوزن بشكل مفاجئ.

هنادي مهنا تتألق في مكتوب عليا

على الصعيد الآخر، تألقت هنادي مهنا في مسلسل مكتوب عليا مسلسل مكتوب عليا من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، والإنتاج لـ كريم أبوذكري بمشاركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويشارك في بطولته كلا من آيتن عامر، وعمرو عبد الجليل، وهنادي مهنا، وحنان سليمان، وإساعيل فرغلي، وحنان لبيب، ومحمد طعيمة، ولأول مرة في دراما رمضان، محمود السيسي وهلا رشا، وتدور قصته حول شاب من طبقة متوسطة، يعيش حياة صعبة، من أجل إيجاد الأموال، والحصول على معيشة مستقرة، يمتلك ميزة أو لعنة اذ بدأت تظهر كلمات معبرة على ذراعه، لكي تخبره بما سيحدث له خلال الساعات المقبلة.

ويعد مسلسل مكتوب عليا من اكثر المسلسلات التي تصدرت التريند وحازت على إعجاب الجمهور في فترة عرضها في رمضان 2022، وذلك بسبب أداء أكرم حسني المميز والدائم ابهارا للجمهور.

مكتوب عليا يتعرض للانتقادات بسب أكرم حسني

وهذا لا يمنع ان مسلسل مكتوب عليا تعرض لعدد من الانتقادات، وكان من بين مهاجمي مسلسل مكتوب عليا الاعلامي خالد منتصر، اذ كتب عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاحتماعي “فيسبوك”: خالد منتصر عن ازعاجه من مواقف أكرم حسني السلبية والتي يراه قاسية في بعض الأحيان خلال مسلسله الرمضاني 2022 والذي أتى بعنوان “مكتوب عليا”.

وتابع: “مامعنى اني أحط ملايه على فم مريض مشلول ومنتظر مني أضحك؟ مامعنى اني أخليه يفتح فمه عشان ياخد الدوا ثم أرمي الدوا ع الأرض…الخ لم أضحك بل تأففت من تلك المواقف التي خلقت للأسف حاجزاً بيني وبين البهجة التي كانت في بداية المسلسل”.

واختتم منتصر حديثه موجها رسالة لمؤلفي الأعمال الكوميدية: “خدوا بالكم وانتم بتكتبوا كوميديا ، الاحتفاظ بالخيط الانساني مهم حتى لو بتهرج”.